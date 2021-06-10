В Воронеже хотят премировать коллективы, привившиеся от COVID-19. В Пскове подумывают о лотереях и скидках

«Я всё-таки предлагаю принять эту меру, которую изучали как возможную — поощрение работников всего коллектива, если в этом коллективе привилось более 50% численности. Премию получают все, если привилось более 50%», — цитирует пресс-служба Гусева.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил ввести в бюджетных организациях региона премии, если более половины сотрудников поставили вакцину от коронавируса. Об этом 10 июня со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет ТАСС.

Как пояснили его представители, если премирование сотрудников бюджетных организаций поможет увеличить число вакцинированных, то опыт распространят и на другие коллективы.



47news также пишет, что псковские власти тоже задумались над тем, как пробудить интерес населения к вакцинации и решили ввести бонусы — лотереи и скидки.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Смольном планировали к 1 августа привить 1,2 млн горожан, но к 9 июня вакцинацию завершили лишь 605 тысяч. При этом в Петербурге в июне вновь начали увозить в больницы более чем по 700 человек в день — как во времена пика первой волны год назад. Сегодня Смольный вновь ввел ограничения на количество участников массовых мероприятий в городе.

