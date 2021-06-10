Петербургского Клайда отправили в колонию. Его Бонни только дошла до суда

Петербургский городской суд 10 июня признал виновным в бандитизме, разбоях и незаконном хранении оружия уроженца Татарстана Ильдара Гиниятуллина. Подсудимый полностью признал вину.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. По совокупности с приговором Верховного суда в Татарстане Гиниятуллина осудили на 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски почти на 9,5 млн рублей.

В мае 2011 года Гиниятуллин в Петербурге решил создать банду для совершения разбоев. К себе в бригаду взял сожительницу Аглемзянову из Татарстана, которая числилась в федеральном розыске. В течение двух лет он позвал работать ещё трёх знакомых. Созданная вооружённая группа под руководством Гиниятуллина действовала с мая 2011-го по январь 2014 года. Члены банды действовали сплочённо, были вооружены. За время существования группа совершила несколько крупных налётов, добыча была приличной. Полную историю парочки, сколотившей банду разбойников, читайте на «Фонтанке».