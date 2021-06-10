Петербургского Клайда отправили в колонию. Его Бонни только дошла до суда

Петербургский городской суд 10 июня признал виновным в бандитизме, разбоях и незаконном хранении оружия уроженца Татарстана Ильдара Гиниятуллина. Подсудимый полностью признал вину.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. По совокупности с приговором Верховного суда в Татарстане Гиниятуллина осудили на 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски почти на 9,5 млн рублей.
В мае 2011 года Гиниятуллин в Петербурге решил создать банду для совершения разбоев. К себе в бригаду взял сожительницу Аглемзянову из Татарстана, которая числилась в федеральном розыске. В течение двух лет он позвал работать ещё трёх знакомых. Созданная вооружённая группа под руководством Гиниятуллина действовала с мая 2011-го по январь 2014 года. Члены банды действовали сплочённо, были вооружены. За время существования группа совершила несколько крупных налётов, добыча была приличной. Полную историю парочки, сколотившей банду разбойников, читайте на «Фонтанке».
Роза Аглемзянова, Андрей Барташевич, Кирилл Паныло и Александр Парамонов еще ждут суда. Дело было зарегистрировано за сутки до приговора Гиниятуллину.