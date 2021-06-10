Посотрудничать с ФСБ. За что сидят друзья монаха Флавиана

Из троих фигурантов уголовного дела о наркоторговле, которое в Петербурге расследует ФСБ, двое тесно связаны с опальным монахом Флавианом. Официальной причиной его изгнания называют поборы с храмов, но падение архиерея, по версии следствия, началось задолго до внутрицерковной разборки.

— Ни слова не скажу при нем! — тщедушный молодой человек метался в застекленной клетке Санкт-Петербургского горсуда при виде корреспондента «Фонтанки». Глазами парень отчаянно искал защиты у следователя ФСБ, с которым у него не сразу, но наладилось сотрудничество, и планировалось, что их доверительные отношения останутся втайне.



Кричал из клетки 23-летний Каин Монтанелли, фигурант дела о торговле наркотиками, по совместительству — приятель архиерея РПЦ Максима Митрофанова (монах Флавиан), занимавшего довольно высокое положение в церковной иерархии. Имел чин епископа, возглавлял Череповецкую епархию.

По версии следствия, до декабря 2019 года в Тосненском районе Ленобласти работало «крупнооптовое производство», размещенное в дачном домике. Из лаборатории систематически выгружали партии по «несколько десятков килограммов, стоимостью несколько миллионов рублей каждая».

Роль Уолтера и Джесси, героев культового сериала «Во все тяжкие», в домике исполняли уроженцы Кургана Монтанелли и Дмитрий Федотов. По словам знакомых, парни хотели скопить стартовый капитал и открыть свое дело, гробили здоровье испарениями химии, а «получали копейки». Подрабатывали, как указано в материалах суда, корреспондентами сайтов «Главные события» и «Федеральная служба новостей», зарплата составляла тысяч по тридцать в месяц.

До лаборатории Каин Монтанелли пытался вести иной образ жизни — поступал в Институт ФСБ, трудился в эскорте. Переменами в судьбе он обязан знакомству с монахом Флавианом, который с 2014 года возглавлял Череповецкую епархию, но часто гостил в Петербурге.



По словам Флавиана, он вытянул Каина из эскорта, сняв тому квартиру и выплачивая по сорок тысяч рублей в месяц. За что полагалось жалованье, Митрофанов не уточнял.

Как выяснила «Фонтанка», архиерей и молодой человек довольно много времени проводили вместе. Встречались в Петербурге, Череповце и Лондоне, где до 2014-го Митрофанов служил клириком Успенского кафедрального собора.

Уголовное дело о наркоторговле ФСБ расследовала до неприличия долго. Монтанелли крепился, выбирая между просто признанием вины и концептуальным сотрудничеством со следствием. Сделку оформили в феврале 2021 года — через четырнадцать месяцев после ареста Каина. Он рассказал все что знает, в том числе о Митрофанове. После сделки ФСБ утяжелила Монтанелли обвинение, предъявив вместо одного три эпизода, включая производство и сбыт в особо крупном размере (от 15 лет колонии). Расследование завершено, Каин знакомится с материалами дела. В Санкт-Петербургский горсуд его привозили для продления ареста еще на три месяца. Молодой человек не возражал. Говорят, он опасается длинных рук организатора наркопроизводства, и в СИЗО ему спокойнее.



Дмитрий Федотов, учившийся на третьем курсе ЛЭТИ, тоже заключил соглашение о сотрудничестве. Оно дает возможность рассчитывать на срок не более половины от максимального наказания. В случае Федотова и Монтанелли — это в худшем случае лет десять.

Третьего фигуранта зовут Никита Бабичев. По данным «Фонтанки», он работал водителем Флавиана и ездил на «Тойоте Камри», которую монах за два миллиона рублей купил в автосалоне. В уголовном деле машине тоже нашлось место. Как рассказали «Фонтанке» знакомые Бабичева, он отрицает причастность к производству наркотиков, но «в Тосно появлялся». В любимый Флавианом Лондон Никита тоже ездил.

Через несколько месяцев после задержания Монтанелли и Бабичева, в феврале 2020 года, сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру, имеющую непосредственное отношение к Максиму Митрофанову. Еще через месяц 45-летний архиерей подал прошение о «почислении на покой» по состоянию здоровья. Отставку приняли в августе 2020-го. 4 декабря его вызвали в Москву на неприятную встречу, после которой Митрофанов, не дожидаясь официального изгнания из церкви и возможного уголовного преследования, улетел в Великобританию. Священный Синод установил «глубокое нравственное падение епископа» и изверг из священного сана. Официальная причина — обманная и кощунственная деятельность по получению от приходов и прихожан денег, часть которых направлялась лично Митрофанову.

