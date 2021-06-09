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В Петербурге ФСБ закончила расследовать дело с участием близкого окружения архиерея РПЦ

Следственная служба УФСБ Петербурга и области завершила расследование дела о масштабном производстве наркотиков, обвинение в котором предъявлено близкому другу и личному водителю монаха Флавиана (Максим Митрофанов).

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, ФСБ предъявила обвинение по части пятой статьи 228.1 УК троим уроженцам Кургана — Каину Монтанелли, Никите Бабичеву и Дмитрию Федотову.

«Расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела», — подтвердили в спецслужбе.

Монтанелли и Бабичев входили в ближайшее окружение главы Череповецкой епархии Флавиана, занимавшего пост с 2014-го по 2020 год.

По данным «Фонтанки», Монтанелли заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он был другом епископа, вместе с ним путешествовал, жил в арендованной священником квартире. Бабичев работал водителем Флавиана.

Сделку со следствием заключил также Дмитрий Федотов. По версии ФСБ, он и Монтанелли до декабря 2019 года занимались кустарным производством наркотиков в особо крупном размере в лаборатории в Тосненском районе Ленобласти, готовили партии на десятки килограммов стоимостью несколько миллионов рублей каждая.

После задержания и ареста фигурантов епископ Флавиан подал в отставку и уехал в Великобританию, где служил клириком православного храма до 2014 года. Священный синод изгнал Флавиана из сана в декабре 2020-го за нравственное и духовное падение. Епископа обвинили в том, что он потворствовал сбору с прихожан и приходов денег, часть которых отдавалась ему.

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Комментарии (1)

ShkVAl
Зря так… дурь-то освящённая, поди была…
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