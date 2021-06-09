В Петербурге ФСБ закончила расследовать дело с участием близкого окружения архиерея РПЦ

По данным «Фонтанки», Монтанелли заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он был другом епископа , вместе с ним путешествовал, жил в арендованной священником квартире. Бабичев работал водителем Флавиана.

Сделку со следствием заключил также Дмитрий Федотов. По версии ФСБ, он и Монтанелли до декабря 2019 года занимались кустарным производством наркотиков в особо крупном размере в лаборатории в Тосненском районе Ленобласти, готовили партии на десятки килограммов стоимостью несколько миллионов рублей каждая.



После задержания и ареста фигурантов епископ Флавиан подал в отставку и уехал в Великобританию, где служил клириком православного храма до 2014 года. Священный синод изгнал Флавиана из сана в декабре 2020-го за нравственное и духовное падение. Епископа обвинили в том, что он потворствовал сбору с прихожан и приходов денег, часть которых отдавалась ему.

