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Хладнокровно подошёл и выстрелил в окружении людей. Камера запечатлела момент убийства приставов в Сочи

Застреливший приставов житель Сочи признал свою вину

В Сети появились кадры убийства двух судебных приставов в Сочи, которое произошло сегодня, 9 июня. На них видно, как вооружённый мужчина целенаправленно проходит по улице и с очень близкого расстояния делает несколько выстрелов в людей.

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«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

61-летний Вартан Кочьян ранее заявил, что не жалеет о том, что сделал.

9 июня Кочьян застрелил двух судебных приставов, которые пришли с постановлением суда о сносе дома на улице Просвещения, 81, в Адлере. Ещё один привлечённый к сносу человек был ранен. СКР возбудил уголовное дело по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчина задержан.

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Комментарии (13)

Zdobsi
Ну может это состояние аффекта? Ведь известно что потеря близких, жилья являются факторами, провоцирующими подобные эксцессы.
aaignat
Имел дело с приставами по судебной ошибке. Там всем на всё плевать, решение суда на руках для них филькина грамота, пока оно не пройдёт все их недельные бюрократические процедуры. Оценка ими имущества это 20% его реальной стоимости. 80% работников это носороги
Thunder
Приставы хоть на взыскание мелкого штрафа, хоть на выселение или снос ходят в количестве двух человек и даже без оружия. Надо бы включать мозг и как минимум их вооружить, реально - на такие дела выдвигать целый взвод, а не хрупких студентиков. Скотская неблагодарная работа: уж лучше с таджиками на стройке горбатиться, чем идти приставом, контролером, ревизором, налоговиком или прочим исполнителем мусора. Только коллекторы работают по зову сердца))
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