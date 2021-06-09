В Сети появились кадры убийства двух судебных приставов в Сочи, которое произошло сегодня, 9 июня. На них видно, как вооружённый мужчина целенаправленно проходит по улице и с очень близкого расстояния делает несколько выстрелов в людей.
«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.
61-летний Вартан Кочьян ранее заявил, что не жалеет о том, что сделал.