«Я не жалею, что сделал». Убийца приставов в Сочи заявил, что чиновники не давали ему оформить землю, на которой построен дом

61-летний Вартан Кочьян, устроивший стрельбу из-за попытки снести его дом в Адлерском районе Сочи, в результате которой погибли двое судебных приставов, а ещё один человек был ранен, рассказал, что чиновники не давали ему оформить землю, на которой построен дом, признанный самостроем.



«Я живу в этих домах с четырёх лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не всё продается — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал», — цитирует мужчину со ссылкой на очевидцев 9 июня Znak.com.

