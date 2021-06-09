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«Я не жалею, что сделал». Убийца приставов в Сочи заявил, что чиновники не давали ему оформить землю, на которой построен дом

Мужчина, застреливший двух приставов в Сочи, рассказал, почему это сделал

61-летний Вартан Кочьян, устроивший стрельбу из-за попытки снести его дом в Адлерском районе Сочи, в результате которой погибли двое судебных приставов, а ещё один человек был ранен, рассказал, что чиновники не давали ему оформить землю, на которой построен дом, признанный самостроем.

«Я живу в этих домах с четырёх лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не всё продается — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал», — цитирует мужчину со ссылкой на очевидцев 9 июня Znak.com.

По словам стрелка, никто из чиновников не пришёл, чтобы поговорить «с народом». «Хотя бы сказали… 48 квартир, давайте наведём порядок. Сделаем стоянку, детскую площадку. Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки. Всё им мало денег. Пусть их родители плачут теперь», — заявил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что в среду, 9 июня, Кочьян застрелил двух судебных приставов, которые пришли с постановлением суда о сносе дома на улице Просвещения, 81, в Адлере. Ещё один привлечённый к сносу человек был ранен. СКР возбудил уголовное дело по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчина задержан.

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Комментарии (55)

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Насчет жил с 4-х лет.

Все знают, что в тех местах с советских времен процветает чудовищный самострой, перестрой и шанхай, даже многоквартирные дома обвешаны дикими самопальными балконами-терассами на подпорках, того и гляди грозящими обвалиться, даже гаражные кооперативы прирастают парой ярусов, становятся обитаемыми и в этих фавелах люди живут и размножаются. И многонациональный состав из русских, армян, адыгов, абхазов и т.д. (а про армян даже там ходят легенды) не особо заморачивается на законность возводимого строения - я пришёл, воткнул сюда палку и я царь горы.
Короче, полная беспомощность государства в решении этой проблемы. А это проблема, потому как наводнение или ураган - эти халупы разлетаются в мусор, придавливая свои же жителей - и эти все вартаняны потом обивают пороги, что им все должны компенсацию.
А разрулили бы мягко, здесь жестко отрегулировали, здесь либерализовали - не было б трагедий. А то сначала попустительство полное. Потом прикручивание гаек.
montero3
Один армянин в Сочи отправил на тот свет двух армян-приставов...Армянская вендетта.
fortun
Это правда,что в Краснодарском крае ни один вопрос без армян не решается?Или меня обманывают?
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