«Я не жалею, что сделал». Убийца приставов в Сочи заявил, что чиновники не давали ему оформить землю, на которой построен дом

61-летний Вартан Кочьян, устроивший стрельбу из-за попытки снести его дом в Адлерском районе Сочи, в результате которой погибли двое судебных приставов, а ещё один человек был ранен, рассказал, что чиновники не давали ему оформить землю, на которой построен дом, признанный самостроем.
«Я живу в этих домах с четырёх лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не всё продается — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал», — цитирует мужчину со ссылкой на очевидцев 9 июня Znak.com.
По словам стрелка, никто из чиновников не пришёл, чтобы поговорить «с народом». «Хотя бы сказали… 48 квартир, давайте наведём порядок. Сделаем стоянку, детскую площадку. Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки. Всё им мало денег. Пусть их родители плачут теперь», — заявил он.
Ранее «Фонтанка» писала, что в среду, 9 июня, Кочьян застрелил двух судебных приставов, которые пришли с постановлением суда о сносе дома на улице Просвещения, 81, в Адлере. Ещё один привлечённый к сносу человек был ранен. СКР возбудил уголовное дело по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчина задержан.