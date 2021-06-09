СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара в ГБУ РО «Клиническая больница им. Н. А. Семашко» по статье 109, часть 3, УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщается на сайте управления.

«Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», — отмечается в сообщении. По данным «Интерфакса», в рязанской больнице из-за короткого замыкания загорелся аппарат ИВЛ. Напомним, год назад в Петербурге и Москве также произошли пожары в больницах, причинами которых называли проблемы с аппаратами ИВЛ.



«Отделение реанимации было оснащено аппаратами ИВЛ китайского производства, плохо приспособленными под российские реалии. В частности, на них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен», — пояснили агентству в администрации клиники.

Аппарат предназначался для стационарного использования в больницах во время проведения операций для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушенной функцией лёгких. Он был выпущен в Шеньчжэне.

Такие аппараты ИВЛ есть ещё в двух рязанских медучреждениях: в ОКБ и в больнице № 11. Минздрав области закупил их в конце 2020 года, поставщиком была московская компания «Дельрус-Центр». Претензий к аппаратам ИВЛ у комиссии не возникло, пишет рязанский портал YA62.ru.



Фото: ryazan.sledcom.ru Поделиться Поделиться







Подробности добавил губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире канала «Россия-24». «В одной из палат реанимационного отделения находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Причину будут выяснять специалисты, сейчас идет следствие. Видимо, произошло возгорание аппарата ИВЛ», — сказал глава региона. Возгорание сопровождалось небольшим взрывом. К тушению пожара оперативно присоединилась вторая медсестра, но загасить огонь огнетушителями они не смогли. «Сразу аварийное отключение и сигнализации сработали, аппараты отключились, в то же время сработала аккумуляторная батарея. Необходимо было всех больных <…> эвакуировать», — цитирует губернатора ТАСС. Первые пожарные подразделения прибыли на место ЧП в течение 5–7 минут после вызова.



Власти Рязанской области выплатят семьям погибших во время пожара в реанимации больницы им. Семашко по 1 млн рублей. «Тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь. Сейчас, в первую очередь, их надо вылечить», — сказал Любимов. Медсестру, получившую ожоги первой и второй степени, планируют транспортировать санавиацией в Москву.

«При возникновении реального возгорания сотрудницы реанимационного отделения повели себя грамотно и в соответствии с противопожарными инструкциями — до прибытия пожарных при помощи огнетушителей пытались не дать огню разгореться, а также оперативно организовали эвакуацию больных. Причем действовать им пришлось в условиях сильного задымления помещения. К сожалению, при тушении пожара две медсестры серьезно пострадали», — сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.

По данным СК, в результате пожара в Рязани 9 июня три человека погибли, семь человек с признаками отравления продуктами горения и ожогами госпитализированы в медицинское учреждение. РИА Новости в оперштабе при правительстве региона рассказали, что пострадавших восемь, четверо из них переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо — в другие медучреждения.



В Петербурге 12 мая 2020 года в результате пожара в больнице Святого Георгия погибли шесть человек. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

