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Ковидная реанимация загорелась в Рязани, погибли пациенты с осложнениями

Три человека погибли в результате пожара в больнице в Рязани, восемь госпитализированы. Тяжело пострадала медсестра, спасавшая людей.

Как сообщает областное ГУ МЧС, 9 июня в 03:36 поступил вызов в ГБУ РО «ОКБ им. Н. А. Семашко» на улице Семашко. Прибыв на место, пожарные выяснили, что очаг в реанимационном отделении: огонь охватил 15 кв. м. Тушение осложняло сильное задымление на первом этаже и конструктивные особенности здания. В 04:17 пожар был полностью ликвидирован.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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«Слаженными действиями пожарных совместно с администрацией объекта эвакуировано 35 человек, 8 спасено, госпитализированы, к сожалению, 3 человека погибло. К ликвидации пожара и его последствий привлекалось 60 человек, 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается», — отмечается в сообщении.

Как заявили РИА Новости в региональном ГУ МЧС, пострадали 11 человек, из них двое погибли, остальных госпитализировали. Позднее еще один из пострадавших скончался в скорой помощи. По предварительной информации, все трое умерли из-за отравления угарным газом. «Одна медсестра среди пострадавших. Она среди тех из персонала, кто оказывал помощь при спасении людей. Остальные все пациенты», — уточнили в правительстве области. Пострадавших перевели в другие корпуса, часть направили в специализированные лечебно-профилактические учреждения.

В коронавирусной реанимации в момент пожара находились 36 пациентов. Погибшие — люди с осложнениями после COVID-19. Среди пострадавших — медсестра, получившая 75% ожогов тела, она в крайне тяжелом состоянии. «Всего [в отделении] было 36 пациентов и 10 человек медицинского персонала. <...> [Те, кто не пострадал,] не представляют никакой угрозы для окружающих, они переведены в изолированное отделение», — рассказал ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. По словам источника ТАСС, среди пострадавших есть люди в тяжелом, среднем и удовлетворительном состоянии, в основном с ожоговыми травмами.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. Следователи СК по Рязанской области начали проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (4)

Antuan Rokanten
Уже есть точная информация. Загорелся аппарат ивл. Опять.
Steelpain
Не чё страшного, спишут на корону.
avtech
не аппарат ли ивл..
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