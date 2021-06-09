Ресторатор: «До Юры из-за беспорядка докопались. У вас не так разве?»

Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, прокомментировал задержание видеоблогера Юрия Хованского в Петербурге. Свою оценку случившемуся он дал в Instagram 9 июня.



Создатель Versus Battle пояснил, что не знал об уголовном деле в отношении знакомого. Однако после звонков и вопросов журналистов пришлось гуглить. «Ситуация страшная», — сделал вывод Тимарцев.

Также он обратил внимание на активное обсуждение беспорядка в квартире у Хованского. В комнате, из которой блогер вёл стримы, лежало огромное количество пустых бутылок из-под алкоголя, а рабочий стол был завален хламом и окурками.