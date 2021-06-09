Штормовое предупреждение вновь объявлено под Петербургом

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о грозах, ливнях и граде в регионе. В основном неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие 1–3 часа в южных и восточных районах Ленобласти. Об этом 9 июня сообщили в региональном ведомстве спасателей.



В связи с прогнозируемой непогодой МЧС объявляет штормовое предупреждение, заранее предупреждая о повышении вероятности ДТП, различных происшествий на акваториях Ленобласти, аварий на железнодорожном транспорте и случаях возможного обрыва линий электропередачи.

