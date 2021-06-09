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Штормовое предупреждение вновь объявлено под Петербургом

МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Ленобласти

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о грозах, ливнях и граде в регионе. В основном неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие 1–3 часа в южных и восточных районах Ленобласти. Об этом 9 июня сообщили в региональном ведомстве спасателей.

В связи с прогнозируемой непогодой МЧС объявляет штормовое предупреждение, заранее предупреждая о повышении вероятности ДТП, различных происшествий на акваториях Ленобласти, аварий на железнодорожном транспорте и случаях возможного обрыва линий электропередачи.

Напомним, что грозы под Петербургом гремят уже несколько дней подряд. Местами в Ленобласти прошли ливни и град.

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