Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня будет без существенных осадков, переменная облачность, ветер слабый. Ночью тепло — 13–15 градусов, а днём ещё теплее — 23–25. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура воды, по данным наблюдений на 7 июня , составляет в реке Неве плюс 16 градусов, в курортной зоне Финского залива — 14–17.



Обычно 8 июня, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 8 до 22 градусов тепла в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1982 году, плюс 4, а жарче всего — в 1998 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».

