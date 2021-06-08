FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Мощный град прошёл к югу от Петербурга, а в самом городе — идеальное лето

В Петербурге днём до 25 градусов, без осадков

В Северной столице продолжается солнечное лето. Грозы, гремевшие вчера в Ленобласти, до города не дошли и, видимо, не дойдут. Даже дождя не ожидается. Вода в Неве и Финском заливе уже такая же тёплая, как и воздух, правда, только по ночам.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня будет без существенных осадков, переменная облачность, ветер слабый. Ночью тепло — 13–15 градусов, а днём ещё теплее — 23–25. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура воды, по данным наблюдений на 7 июня, составляет в реке Неве плюс 16 градусов, в курортной зоне Финского залива — 14–17.

Обычно 8 июня, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 8 до 22 градусов тепла в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1982 году, плюс 4, а жарче всего — в 1998 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».

В ближайшие два дня, по прогнозу СЗ УГМС, воздух ещё разогреется: завтра до 26, а 10 июня — до 27 градусов. Осадков синоптики пока не обещают.

Вчера в южных и северных районах области, напомним, прошли ливни, местами грозы и град. Например, в Вырице он был довольно крупный и засыпал землю сплошным белым ковром. Фотографии и видео местных жителей публикует группа «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте».

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alexpv
Идеальное лето, это когда ночью идёт дождь и гремит гроза, насыщая воздух и землю живительной влагой, а днём светит солнце.
А просто солнце без конца, это засуха и пыльные бури на дорогах ...
И бегай поивай растения каждый день..
Не бывает в Питере нормальной погоды, ну не бывает..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний