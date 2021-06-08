Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Обычно 8 июня, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 8 до 22 градусов тепла в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1982 году, плюс 4, а жарче всего — в 1998 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».
В ближайшие два дня, по прогнозу СЗ УГМС, воздух ещё разогреется: завтра до 26, а
Вчера в южных и северных районах области, напомним, прошли ливни, местами грозы и град. Например, в Вырице он был довольно крупный и засыпал землю сплошным белым ковром. Фотографии и видео местных жителей публикует группа «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте».