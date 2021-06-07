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Грозы окружают Петербург. Гремит и льёт на юге и севере Ленобласти

В Ленинградской области возможны ливни, грозы и град

В Ленинградской области 7 июня начиная с 16–19 часов ожидаются грозы, ливневые дожди, местами град.

Это касается преимущественно южных районов, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На карте «Яндекса» видно, что дожди идут сейчас в южных районах области и на самом севере, есть и отметка о грозе. Также молнии сверкают в Финляндии, Эстонии, в Псковской, Тверской областях, в Подмосковье.

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Метеорологические условия у нас формирует северная периферия циклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. При переменной облачности в Петербурге пока без существенных осадков, а вот по области кратковременные дожди и грозы местами уже пройдут. В Петербурге сегодня 25–27 градусов, а по области от 23 до 28. Ветер северо-восточный 4–9 м/с при грозе станет порывистым.

В самом Петербурге, отметим, ветер также усилился.

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