Это касается преимущественно южных районов, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
На карте «Яндекса» видно, что дожди идут сейчас в южных районах области и на самом севере, есть и отметка о грозе. Также молнии сверкают в Финляндии, Эстонии, в Псковской, Тверской областях, в Подмосковье.
Метеорологические условия у нас формирует северная периферия циклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. При переменной облачности в Петербурге пока без существенных осадков, а вот по области кратковременные дожди и грозы местами уже пройдут. В Петербурге сегодня 25–27 градусов, а по области от 23 до 28. Ветер северо-восточный 4–9 м/с при грозе станет порывистым.
В самом Петербурге, отметим, ветер также усилился.