Полиция Петербурга задержала подозреваемых в серии краж автомобильных зеркал, на счету которых несколько десятков эпизодов. Орудовали они в Красносельском районе и предпочитали обносить иномарки.
Как сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию Красносельского района поступило сразу несколько заявлений от автовладельцев о пропаже зеркал с их машин. Неизвестные злоумышленники действовали в основном ночью во дворах на проспекте Кузнецова, Ленинском проспекте и улице Маршала Захарова, и отдавали предпочтение автомобилям иностранных марок, в том числе Volvo, BMW и Skoda. На сегодняшний день полиция установила несколько десятков эпизодов.
В ходе расследования сотрудники районного угрозыска вышли на след предполагаемых серийных похитителей. Ими оказались двое наркозависимых мужчин в возрасте 38 и 39 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенные зеркала они сбывали на крупном авторынке на улице Фучика, а на вырученные деньги покупали запрещенные вещества.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Со слов одного из задержанных, на его счету около 30 таких краж.
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу
В мае на севере Петербурга заметили новый тренд автомобильных краж: сразу из нескольких машин пропали рули. По одному из фактов возбудили уголовное дело.