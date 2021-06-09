Полиция Петербурга задержала подозреваемых в серии краж автомобильных зеркал, на счету которых несколько десятков эпизодов. Орудовали они в Красносельском районе и предпочитали обносить иномарки.



Как сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию Красносельского района поступило сразу несколько заявлений от автовладельцев о пропаже зеркал с их машин. Неизвестные злоумышленники действовали в основном ночью во дворах на проспекте Кузнецова, Ленинском проспекте и улице Маршала Захарова, и отдавали предпочтение автомобилям иностранных марок, в том числе Volvo, BMW и Skoda. На сегодняшний день полиция установила несколько десятков эпизодов.