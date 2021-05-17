Кража руля из BMW на севере Петербурга стала уголовным делом. Пострадавших автовладельцев может быть больше

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту пропажи руля из автомобиля на севере города. Жертв локального «тренда» в автокражах может быть больше, но пока с заявлением обратился только один автовладелец.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 17 мая, с заявлением в полицию утром 7 мая пришёл 33-летний хозяин BMW, проживающий в Выборгском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее о новом «тренде» в автокражах рассказал «Дорожный инспектор». Как сказано в посте, который был опубликован в группе во «ВКонтакте», в начале мая хозяин BMW обнаружил в своей машине разбитые передние стёкла и отсутствие руля. Автомобиль он оставлял у одного из домов на Лиственной улице. В комментариях местные жители отметили, что это не единственный подобный случай, зафиксированный по указанному адресу.