FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Кража руля из BMW на севере Петербурга стала уголовным делом. Пострадавших автовладельцев может быть больше

В Петербурге расследуют кражу руля из автомобиля на Лиственной улице

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту пропажи руля из автомобиля на севере города. Жертв локального «тренда» в автокражах может быть больше, но пока с заявлением обратился только один автовладелец.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 17 мая, с заявлением в полицию утром 7 мая пришёл 33-летний хозяин BMW, проживающий в Выборгском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее о новом «тренде» в автокражах рассказал «Дорожный инспектор». Как сказано в посте, который был опубликован в группе во «ВКонтакте», в начале мая хозяин BMW обнаружил в своей машине разбитые передние стёкла и отсутствие руля. Автомобиль он оставлял у одного из домов на Лиственной улице. В комментариях местные жители отметили, что это не единственный подобный случай, зафиксированный по указанному адресу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний