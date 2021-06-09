Центробанк отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Вкладчики начнут получать страховые выплаты с 23 июня

Как отмечает Центробанк, Энергомашбанк полностью утратил собственный капитал, работал по высокорискованной бизнес-модели, «занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности», а также нарушал законы о банковской деятельности и предписания Банка России, из-за чего регулятор за последний год два раза ограничивал его в привлечении средств вкладчиков. По данным ЦБ, Энергомашбанк утратил способность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности, а собственники организации не приняли никаких мер, чтобы сделать ее более устойчивой финансово.
Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги в размере
Энергомашбанк по величине активов занимал 145 место в банковской системе России. По данным СПАРК, объем его активов на 2020 год превышал 20 млрд рублей. Организация с конца 1990-х принадлежала филиалу Ленинградского металлического завода (входил в ОАО «Силовые машины»). Сейчас банк в собственности 11 физлиц, десять из которых держат по