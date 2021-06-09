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Центробанк отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Вкладчики начнут получать страховые выплаты с 23 июня

Петербургский Энергомашбанк лишился лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензию у петербургского ПАО «Энергомашбанк», одного из первых коммерческих банков России. Сообщение об этом 9 июня появилось на сайте регулятора. Клиенты банка с конца мая жаловались на задержки в проводке платежей.

Как отмечает Центробанк, Энергомашбанк полностью утратил собственный капитал, работал по высокорискованной бизнес-модели, «занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности», а также нарушал законы о банковской деятельности и предписания Банка России, из-за чего регулятор за последний год два раза ограничивал его в привлечении средств вкладчиков. По данным ЦБ, Энергомашбанк утратил способность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности, а собственники организации не приняли никаких мер, чтобы сделать ее более устойчивой финансово.

Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило о наступлении страхового случая в отношении Энергомашбанка. «Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июня 2021 года. Агентство начнет выплаты не позднее 23 июня 2021 года», — сообщили в АСВ.

Энергомашбанк по величине активов занимал 145 место в банковской системе России. По данным СПАРК, объем его активов на 2020 год превышал 20 млрд рублей. Организация с конца 1990-х принадлежала филиалу Ленинградского металлического завода (входил в ОАО «Силовые машины»). Сейчас банк в собственности 11 физлиц, десять из которых держат по 9,8 % акций. Годовое общее собрание акционеров ПАО было назначено на 29 июня. В частности, на нем планировали утвердить годовой отчет, обсудить вопросы распределения прибыли, выплаты дивидендов, избрания гендиректора и членов совета директоров. При этом с конца мая на профильных форумах клиенты Энергомашбанка жаловались на задержки в проводках платежей.

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Комментарии (2)

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