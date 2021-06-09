Центробанк отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Вкладчики начнут получать страховые выплаты с 23 июня

Как отмечает Центробанк, Энергомашбанк полностью утратил собственный капитал, работал по высокорискованной бизнес-модели, «занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности», а также нарушал законы о банковской деятельности и предписания Банка России, из-за чего регулятор за последний год два раза ограничивал его в привлечении средств вкладчиков. По данным ЦБ, Энергомашбанк утратил способность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности, а собственники организации не приняли никаких мер, чтобы сделать ее более устойчивой финансово.

Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило о наступлении страхового случая в отношении Энергомашбанка. «Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июня 2021 года. Агентство начнет выплаты не позднее 23 июня 2021 года», — сообщили в АСВ.

