Парламент Петербурга утвердил обновленный закон о детском омбудсмене

Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге прописали порядок проведения личного приема и рассмотрения обращений. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города 9 июня приняло в окончательном, третьем чтении.
Как пояснил спикер Закса Вячеслав Макаров, новую редакцию закона написали, так как за 11 лет скопилось большое количество правок, также корректировки требовало федеральное законодательство.
В новой редакции закон детально прописывает регулирование деятельности детского омбудсмена, прописан судебный порядок защиты прав и интересов детей, а также рассмотрения обращений и проведения личного приема граждан. В том числе омбудсмен может принимать людей и в режиме видеоконференции.
В течение прошлого года детский омбудсмен в Петербурге получила более 3,4 тысячи обращений, из них 787 жалоб касались нарушения прав детей одним из родителей. Среди них уклонение от уплаты алиментов, определение места жительства и порядка общения с одним из родителей.