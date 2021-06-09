Парламент Петербурга утвердил обновленный закон о детском омбудсмене

Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге прописали порядок проведения личного приема и рассмотрения обращений. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города 9 июня приняло в окончательном, третьем чтении.

Как пояснил спикер Закса Вячеслав Макаров, новую редакцию закона написали, так как за 11 лет скопилось большое количество правок, также корректировки требовало федеральное законодательство.

В новой редакции закон детально прописывает регулирование деятельности детского омбудсмена, прописан судебный порядок защиты прав и интересов детей, а также рассмотрения обращений и проведения личного приема граждан. В том числе омбудсмен может принимать людей и в режиме видеоконференции.