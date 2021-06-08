«Интерфакс»: Российские авиакомпании ожидают открытия полётов в Египет в июле

Российские авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля. Об это сообщает «Интерфакс» 8 июня со ссылкой на информированный источник.



Собеседник агентства уточнил, что сначала планируется возобновить регулярное авиасообщение, а потом и чартерное в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Власти России и Египта уже подписали все необходимые документы, в том числе касающиеся авиационной безопасности.



«Достигнута договоренность, что следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из московских воздушных гаваней», — приводит агентство слова своего собеседника.