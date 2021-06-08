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«Интерфакс»: Российские авиакомпании ожидают открытия полётов в Египет в июле

Российские авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля. Об это сообщает «Интерфакс» 8 июня со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что сначала планируется возобновить регулярное авиасообщение, а потом и чартерное в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Власти России и Египта уже подписали все необходимые документы, в том числе касающиеся авиационной безопасности.

«Достигнута договоренность, что следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из московских воздушных гаваней», — приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее, 2 июня, в МИДе РФ сообщили, что «в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду» — остались «последние штрихи».

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air. При этом возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами постоянно откладывалось, хотя этот вопрос поднимался, среди прочего, и на встрече президента Владимира Путина и его египетского коллеги Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси.

Президенты России и Египта 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил не возобновлять рейсы на египетские курорты на майские праздники. Российские туроператоры при этом были готовы начать чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из десятка городов России.

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