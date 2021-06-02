В МИД РФ рассказали об открытии Египта «в ближайшее время»

Заместитель министра иностранных дел допустил, что россияне смогут посетить египетские курорты уже во время туристического сезона 2021 года.



«Конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду», — цитирует 2 июня РИА Новости ответ Михаила Богданова на вопрос об открытии Египта во время туристического сезона 2021.



По его словам, в переговорах сторон остались «последние штрихи» и «некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями».



Богданов подчеркнул, что полеты могут возобновиться не только из Москвы, но и из других городов.

