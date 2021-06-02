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В МИД РФ рассказали об открытии Египта «в ближайшее время»

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться летом

Заместитель министра иностранных дел допустил, что россияне смогут посетить египетские курорты уже во время туристического сезона 2021 года.

«Конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду», — цитирует 2 июня РИА Новости ответ Михаила Богданова на вопрос об открытии Египта во время туристического сезона 2021.

По его словам, в переговорах сторон остались «последние штрихи» и «некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями».

Богданов подчеркнул, что полеты могут возобновиться не только из Москвы, но и из других городов.

Президенты России и Египта 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил не возобновлять рейсы на египетские курорты на майские праздники. Российские туроператоры при этом были готовы начать чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из десятка городов России.

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Комментарии (4)

261843631
Этот треп идет уже несколько лет и нет ему конца!
f0ntan
Это не открытие авиасообщения с Египтом. Рейсы в Каир летают давно
PROM
не могут договорится о процентах "отката"
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