В МИД РФ рассказали об открытии Египта «в ближайшее время»

Заместитель министра иностранных дел допустил, что россияне смогут посетить египетские курорты уже во время туристического сезона 2021 года.
«Конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду», — цитирует 2 июня РИА Новости ответ Михаила Богданова на вопрос об открытии Египта во время туристического сезона 2021.
По его словам, в переговорах сторон остались «последние штрихи» и «некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями».
Богданов подчеркнул, что полеты могут возобновиться не только из Москвы, но и из других городов.
Президенты России и Египта 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил не возобновлять рейсы на египетские курорты на майские праздники. Российские туроператоры при этом были готовы начать чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из десятка городов России.