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Не дождётесь! В SWIFT заявили, что не будут отключать Россию

SWIFT не выгодно отключать РФ от системы, сообщил её российский представитель

В SWIFT заявили, что Россию не собираются отключать от этой системы. Об этом со ссылкой на её официального представителя в РФ во вторник, 8 июня, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на исполнительного директора Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Романа Чернова. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Госдуме.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно», — отметил Чернов.

Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз пригрозил отключить РФ от системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа. В Центробанке по этому поводу заявили, что даже если Россию отключат от SWIFT, то её частично заменит отечественный аналог.

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Комментарии (11)

Zdobsi
Ну они выстрелили себе в ногу. Все равно, постепенно будут свою систему делать и сделали. И это неизбежно. Нам бояться особо нечего. Менее 5% россиян ездят зарубеж. А сейчас и подавно.
Mash
Как поток достроят, оставшиеся 100 км и подпишутся, так границы откроют. Но для тех кто сможет подтвердить свою состоятельность, т.е доход от 100 т.р в месяц, или путевки будут стоить не менее 100 т.р на человека, по России будут дотации на сочи/крым/абхазию/санатории. Выездные визы в общем
***_555
А кто-то собирался? Только в фантазиях единорастов.
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