Не дождётесь! В SWIFT заявили, что не будут отключать Россию

В SWIFT заявили, что Россию не собираются отключать от этой системы. Об этом со ссылкой на её официального представителя в РФ во вторник, 8 июня, сообщает ТАСС.



Агентство ссылается на исполнительного директора Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Романа Чернова. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Госдуме.



«Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно», — отметил Чернов.



Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз пригрозил отключить РФ от системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа. В Центробанке по этому поводу заявили, что даже если Россию отключат от SWIFT, то её частично заменит отечественный аналог.

