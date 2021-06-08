В Минздраве заявили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» подходят для ревакцинации

Минздрав РФ выступил с официальным заявлением в связи с публикациями в СМИ относительно применения вакцин для профилактики COVID-19. В частности, в ведомстве подчеркнули, что обе вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт» — «могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими». На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%, уточняется в сообщении от 8 июня.



Как пояснили в Минздраве, «Спутник Лайт» показан к применению лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. Для людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан.

