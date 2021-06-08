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В Минздраве заявили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» подходят для ревакцинации

Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 97%, сообщили в Минздраве

Минздрав РФ выступил с официальным заявлением в связи с публикациями в СМИ относительно применения вакцин для профилактики COVID-19. В частности, в ведомстве подчеркнули, что обе вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт» — «могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими». На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%, уточняется в сообщении от 8 июня.

Как пояснили в Минздраве, «Спутник Лайт» показан к применению лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. Для людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан.

Ранее «Фонтанка» писала, что замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев допустил, что после «Спутника V» потребуется прививка другой вакциной. Также он заявил, что «Спутником Лайт» в России будут прививать молодежь.

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Комментарии (3)

Guest1234
С учетом того, как у нас регистритуют больных, могли вообще любую цифру назвать. У нас сейчас на 850 заболевших 500 в больницы попадают, что говорит о том, что на самом деле регистрируют только серьезно заболевших. А для расчета эффективности надо регистрировать всех инфицированных. Таких данных просто ни у кого нет. Как же они считали эффективность? Сказали бы: 97.5% от тяжелого течения болезни - было бы больше похоже на правду, эти данные хоть можно проверить по поступлениям в больницы.
Oleg_I
У Минздрава есть какие-то данные, результаты исследований, чтобы подобное заявлять? Или это просто им так кажется?
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