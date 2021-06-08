В Минздраве допустили, что после «Спутника V» потребуется прививка другой вакциной

Тем, кто привился первой зарегистрированной в России вакциной, может понадобиться через какое-то время ревакцинация уже другим препаратом. Об этом на заседании Госдумы 8 июня заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.



«Хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования еще идут», — цитирует его ТАСС.

