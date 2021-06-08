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В Минздраве допустили, что после «Спутника V» потребуется прививка другой вакциной

Тем, кто привился первой зарегистрированной в России вакциной, может понадобиться через какое-то время ревакцинация уже другим препаратом. Об этом на заседании Госдумы 8 июня заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования еще идут», — цитирует его ТАСС.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре препарата для прививки от COVID-19: «Спутник V», «Ковивак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Учёные во всём мире сейчас обсуждают, насколько эффективно «смешивать» вакцины.

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Комментарии (20)

Strelets 77
Ну так называемая первая вакцина. У нас нет своих РНК вакцин, как Файзер и Модерна, они как минимум не хуже Спутника!
efela
Они после таких заявлений ждут, что кто-то пойдет прививаться, или сертифицирует Спутник?
firma
Сколько, оказывается, вирусологов и микробиологов без работы сидят...
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