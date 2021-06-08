Петербурженка рассказала о жаркой поездке на такси. За просьбу включить кондиционер она оказалась в траве на обочине

Судя по её постам, инцидент произошёл ещё 6 июня. Ксения вызвала автомобиль, воспользовавшись сервисом заказа такси «Ситимобил». К ней приехала красная KIA, за рулём которой сидел Ахмад. Воскресная жара заставила её обратиться к водителю с просьбой включить кондиционер. Однако в ответ она получила отказ. Заметив, что управление машиной он совмещает то ли с перепиской, то ли с разговором по телефону, девушка сделала ему замечание.

Жительница Петербурга по имени Ксения рассказала о неприятной поездке на такси. По её словам, после нескольких замечаний водителю она оказалась грубо высажена из машины. Подробности истории горожанка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

После этого последовала агрессивная реакция: таксист остановил автомобиль и высадил пассажирку. По её словам — прямо в траву на обочине, где-то в незнакомом ей районе Петербурга. Кроме того, увидев, что она пишет на него жалобу, он якобы попытался отобрать у неё смартфон.

Ксения позже сообщила на своей странице, что в связи с этой историей с ней связались представители сервиса заказа такси.

«"Ситимобил" ответил, что, поскольку поездка была класса «эконом» (хотя мне гордо написали, что нашли машину классом выше, то есть соответствующую требованиям комфорта), кондиционер мне так и так не полагался, а за «недоразумение» мне уже дали промокод. То, что их водитель силой высадил меня в незнакомом районе и пытался отобрать ценную вещь, они развидели», — сообщила возмущённая петербурженка.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу «Ситимобила».

«Нам очень жаль, что наша клиентка попала в подобную ситуацию. Мы уже с ней связались и принесли свои извинения, а также вернули деньги за поездку. Важно отметить, что водители сотрудничают с нами через таксопарки и не являются сотрудниками компании. При этом мы считаем подобное поведение недопустимым, оно совершенно не соответствует стандартам нашего сервиса. Водитель заблокирован. Мы ещё раз приносим свои извинения Ксении», — сообщила изданию представительница компании.