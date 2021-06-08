Болельщиков Евро-2020 ждут 6,5 тысячи больничных коек и «Балтиец»

«Городским комитетом по здравоохранению утвержден регламент по медицинскому обеспечению проходящих в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу. Подготовлены более 6,5 тысячи коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате "Балтиец"», — рассказали в аппарате вице-губернатора 8 июня.
С прошлой недели начали прием больных в седьмом павильоне «Ленэкспо» — развернуты 705 коек. С конца недели в павильоне будут открыты еще 295. Мощность временного инфекционного госпиталя в пансионате «Заря» увеличена до 660 мест. В конце недели 900 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн также будут перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19. Там будет больше 800 мест.
Кроме того, предусмотрена работа медицинских пунктов, мобильных медицинских бригад и бригад скорой медицинской помощи внутри периметра стадиона «Газпром Арена», на прилегающих к нему территориях, на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и в фан-зонах. Всего в ней будут задействованы 563 работника скорой медицинской помощи.
По информации «Фонтанки», накануне губернатор Александр Беглов дал поручение комитету по здравоохранению проработать вопрос о разворачивании дополнительных мощностей, так как в городе заняты 92 % коек для больных коронавирусом.