Экс-солистка «Тату» поддержала «закон Димы Яковлева». Экс-претендентка на место в Госдуме подумала, что инициатива защищает юных футболистов

Интервью с Волковой вышло на ютуб-канале Ксении Собчак 8 июня. Певица заявила, что для неё путь на праймериз «Единой России» — это осознанный шаг, к которому она давно шла. По словам артистки, она не во всем согласна с политикой партии, например в вопросе увеличения пенсионного возраста.

Бывшая солистка группы «Тату» и экс-кандидат в Госдуму Юлия Волкова не смогла объяснить суть «закона Димы Яковлева» и согласилась с предложенной версией о том, что инициатива защищает детей, гоняющих мяч у проезжей части.

Ведущая Ксения Собчак спросила, поддерживает ли Волкова «закон Димы Яковлева». «Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть», — объяснила Собчак.

«Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть дороги и машины, — это опасно. Когда ты в игре, ты можешь выбежать на дорогу», — ответила Волкова. Певица также призналась, что выступает за традиционные семейные ценности, однако в вопросах шоу-бизнеса, где используются ЛГБТ-образы, придерживается нейтральной позиции.

Юлия Волкова выдвигалась в Госдуму от Ивановской области, от партии «Единая России». Её видеообращения к избирателям собрали множество комментариев в социальных сетях, но это не помогло артистке набрать достаточное для победы на праймериз количество голосов.