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Экс-солистка «Тату» поддержала «закон Димы Яковлева». Экс-претендентка на место в Госдуме подумала, что инициатива защищает юных футболистов

Юлия Волкова из «Тату» заявила, что «закон Димы Яковлева» защищает футболистов

Бывшая солистка группы «Тату» и экс-кандидат в Госдуму Юлия Волкова не смогла объяснить суть «закона Димы Яковлева» и согласилась с предложенной версией о том, что инициатива защищает детей, гоняющих мяч у проезжей части.

Интервью с Волковой вышло на ютуб-канале Ксении Собчак 8 июня. Певица заявила, что для неё путь на праймериз «Единой России» — это осознанный шаг, к которому она давно шла. По словам артистки, она не во всем согласна с политикой партии, например в вопросе увеличения пенсионного возраста.

Ведущая Ксения Собчак спросила, поддерживает ли Волкова «закон Димы Яковлева». «Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть», — объяснила Собчак.

«Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть дороги и машины, — это опасно. Когда ты в игре, ты можешь выбежать на дорогу», — ответила Волкова. Певица также призналась, что выступает за традиционные семейные ценности, однако в вопросах шоу-бизнеса, где используются ЛГБТ-образы, придерживается нейтральной позиции.

Юлия Волкова выдвигалась в Госдуму от Ивановской области, от партии «Единая России». Её видеообращения к избирателям собрали множество комментариев в социальных сетях, но это не помогло артистке набрать достаточное для победы на праймериз количество голосов.

«Закон Димы Яковлева» был принят в России в 2012 году после смерти русского мальчика в американской семье. Документ запрещает гражданам США усыновлять детей из России. Так российские законотворцы ответили на «акт Магнитского», принятый в США после смерти юриста Сергея Магнитского.

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Комментарии (8)

Abu-Denis
А чего докопались-то с этим дурацким названием "Закон Димы Яковлева"? Это утвержденное название? Неужели каждая партийная собака должна его знать под условным обозначением "закон Димы Пупкина", "закон подлецов" и прочей словесной хренью, которую порождает народная фантазия? У него есть номер и официальное название:- ФЗ-272 "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации". Спросите гражданку Волкову конкретно насчет этого закона, вместо того чтобы ботать с ней по политической фене, да еще подменяя смысл жаргонных понятий. Если она не знает вашей фени, это не ее проблемы. Политик должен владеть государственным языком, а не арго.
Так что Собчачка в этой истории выглядит намного тупее Татушки... Даже если эта Волчиха по жизни овца, здесь она ничего дурного не проблеяла.
Cвифт
.... не подумала, а Собчак ей наплела ))) .... вся в папу.
VVM1962
Валуев на фоне Волковой просто академик.
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