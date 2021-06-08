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Торговля по спискам. Власти Петербурга разъяснили, кому можно кормить болельщиков во время матчей Евро-2020

Смольный пообещал не изгонять малый бизнес вокруг стадиона и фан-зоны по требованию UEFA

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга 8 июня опубликовал разъяснения о правилах торговли во время матчей чемпионата Европы по футболу.

Необходимость возникла после того, как в прессе появились сообщения, что ларьки, киоски и летние веранды в радиусе 2 км от городских фан-зон и стадиона на Крестовском острове будут вынуждены закрыться в общей сложности на две недели.

По правилам UEFA, во время чемпионата Европы по футболу торговая деятельность ограничивается. Для ведения торговли магазинам необходимо получить официальное письменное согласие UEFA, а также привести внешний вид торговых объектов в соответствие с требованиями федерации. А нестационарные объекты должны остановить работу в дни проведения матчей и предшествующий им день.

Как пояснили в КППИТ, городские власти подготовили список из 297 стационарных и 150 нестационарных торговых объектов, которые попали в «зону отчуждения», и договорились с UEFA о том, что последние смогут продолжить работу.

«Правительством Санкт-Петербурга совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Корпорация «МСП» достигнута договоренность с UEFA о возможности торговли в нестационарных торговых объектах продуктами питания на вынос без брендирования и какого-либо ассоциирования с чемпионатом Европы по футболу», — прокомментировали в ведомстве.

Перечни согласованных с UEFA предприятий будут размещены на сайте комитета по промышленной политике. Те, кто там себя не обнаружил, смогут подать заявку.

При этом на летние террасы ресторанов и отдельные летние кафе, которые с точки зрения городского закона считаются НТО, эти ограничения не распространяются. Они смогут продолжить работу, пояснил «Фонтанке» замглавы КППИТ Александр Ситов. Но им придется соблюдать запрет о продаже спиртного в стеклянной таре.

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Комментарии (1)

Vahmistroff
Кормить больных, как и возить, тоже бесплатно планируется?
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