В Петербурге ограничили продажу алкоголя на время Евро-2020

Ограничение будет действовать рядом с «Газпром Ареной» в дни матчей и предшествующие им. А также с 1 по 11 июля — на подходах к Дворцовой площади, где планируется организовать пространство для просмотров игр. С 11 июня по 11 июля продавать алкоголь в стекле запрещается по соседству с зоной для болельщиков на Конюшенной площади и с тематическим парком футбола у спорткомплекса «Юбилейный». На заведения общепита ограничение не распространяется.

Соответствующий законопроект парламент Петербурга принял в окончательном, третьем чтении на внеочередном заседании ЗакСа 19 мая. Документ отправился на подписание к губернатору.

В ходе обсуждения вводимой меры предосторожности парламентарии напомнили, что во время предыдущих масштабных спортивных мероприятий были претензии со стороны предпринимателей Васильевского острова, где есть выход со станции метро «Спортивная».



«Эта зона согласована с оргкомитетом UEFA», — возразил представитель Смольного в парламенте Юрий Шестериков. «Ну послушайте, оргкомитет UEFA не живет у нас в городе!» — заявил справоросс Алексей Ковалев.



Коммунист Александр Рассудов констатировал, что в результате ограничений пострадают около 70 субъектов предпринимательской деятельности, а продажа алкоголя формирует 30–40% выручки магазина. Шестериков пояснил, что компенсаций не предусмотрено, и обратил внимание, что запрет на продажу не является полным.

