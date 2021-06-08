Петербург не фонит. Роспотребнадзор не выявил превышения уровня радиации в городе

«Радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения», — уточнили в Роспотребнадзоре.



Ранее в правительстве Ленобласти заявили, что в Кузьмолово не фиксируется превышение радиоактивного фона. Причиной введения режима повышенной готовности в деревне стал конфликт между чиновниками и руководством градообразующего предприятия РНЦ «Прикладная химия». После изменения формы собственности остался нерешённым вопрос о том, кто будет заниматься охраной опасных объектов.