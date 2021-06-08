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Петербург не фонит. Роспотребнадзор не выявил превышения уровня радиации в городе

Надзорное ведомство не нашло в Петербурге признаков радиационного загрязнения

Радиационных загрязнений на территории Петербурга не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора 8 июня. Ведомство представило результаты ежедневного мониторинга после введения режима повышенной готовности в деревне Кузьмолово, расположенной не так далеко от Северной столицы.

«Радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в правительстве Ленобласти заявили, что в Кузьмолово не фиксируется превышение радиоактивного фона. Причиной введения режима повышенной готовности в деревне стал конфликт между чиновниками и руководством градообразующего предприятия РНЦ «Прикладная химия». После изменения формы собственности остался нерешённым вопрос о том, кто будет заниматься охраной опасных объектов.

Подробнее читайте на «Фонтанке».

АО «Российский научный центр «Прикладная химия»» входит в госкорпорацию «Ростех». Создан на базе советского Института прикладной химии и занимается разработками в области химической, оборонной, медицинской промышленности и АПК. Предприятие выполняет заказы Роскосмоса, Минобороны, Министерства промышленности и торговли. Возглавляет научный центр Елена Козлова.

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Комментарии (1)

Cashmare
роспотребнадзор, хм... верить или уверовать?
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