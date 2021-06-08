Движение на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти днем 9 июня перекроют, чтобы развести мост через Свирь. Водителям придется подождать несколько часов, пропуская катер.
Как сообщает 8 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто для разводки моста через реку Свирь, расположенного близ Лодейного Поля. Через переправу вверх по реке будут пропускать водолазный катер «ВМ-250» с максимальным высотным габаритом 15,7 метра.
Водителей просят учитывать перекрытие движения при планировании маршрутов следования.