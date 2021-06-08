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Трассу «Кола» в Ленобласти перекроют на два часа ради водолазного катера

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Движение на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти днем 9 июня перекроют, чтобы развести мост через Свирь. Водителям придется подождать несколько часов, пропуская катер.

Как сообщает 8 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто для разводки моста через реку Свирь, расположенного близ Лодейного Поля. Через переправу вверх по реке будут пропускать водолазный катер «ВМ-250» с максимальным высотным габаритом 15,7 метра.

Водителей просят учитывать перекрытие движения при планировании маршрутов следования.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

Александр Удалов
Катеру требуется два часа для прохода под мостом? Бурлаками протащить будет быстрее
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