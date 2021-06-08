В Петербурге девушку изнасиловали в такси. Одного задержали, ищут еще двоих

Жительница Петербурга обратилась в полицию Невского района с заявлением об изнасиловании. Один человек задержан.



Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, накануне около двух дня в правоохранительные органы обратилась 28-летняя неработающая. Она сообщила, что около часа ночи возвращалась домой и в районе Октябрьской набережной села в такси к знакомому водителю. Мужчина несколько раз до этого подвозил её. С ним заявительница даже перекусила в кафе на улице Крыленко. А после этого мужчина увез её во дворы на улице Дыбенко, где в машину сели еще двое мужчин, явно знакомых с водителем. Они зажали пассажирку на заднем сиденье, один держал её за руки, другой насиловал.

