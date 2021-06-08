FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
16
Печать

В Петербурге девушку изнасиловали в такси. Одного задержали, ищут еще двоих

Иностранец задержан по подозрению в изнасиловании жительницы Петербурга в машине такси

Жительница Петербурга обратилась в полицию Невского района с заявлением об изнасиловании. Один человек задержан.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, накануне около двух дня в правоохранительные органы обратилась 28-летняя неработающая. Она сообщила, что около часа ночи возвращалась домой и в районе Октябрьской набережной села в такси к знакомому водителю. Мужчина несколько раз до этого подвозил её. С ним заявительница даже перекусила в кафе на улице Крыленко. А после этого мужчина увез её во дворы на улице Дыбенко, где в машину сели еще двое мужчин, явно знакомых с водителем. Они зажали пассажирку на заднем сиденье, один держал её за руки, другой насиловал.

После этого женщине удалось вырваться и сбежать.

Сотрудники уголовного розыска около 22:30 на проспекте Большевиков задержали подозреваемого в насилии — 21-летнего гражданина Узбекистана. В Петербурге он проживает без регистрации. Ведется розыск еще двоих.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Vahmistroff
Какая романтическая история! Раскрыты темы любви, ухаживания, дружбы, измены...
Local
И,как обычно,без регистрации.
pila_grigoryeva
опять узбеки а путин еще миллион без документов разрешил ввозить этих дикарей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний