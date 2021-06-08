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Пенсионер в Петербурге получил по уху, защищая дочь от агрессивного мужа. Компенсацию пришлось получать с приставами

Приставы помогли пенсионеру из Петербурга получить компенсацию за побои от зятя

Петербургские судебные приставы помогли пожилому жителю города получить компенсацию за побои, нанесенные зятем. Вразумили мужчину запрет на регистрационные действия с автомобилем и риск огласки.

Как сообщает 8 июня пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгский районный отдел судебных приставов поступили документы из Куйбышевского районного суда о взыскании с петербуржца компенсации морального вреда в пользу пенсионера.

Суд установил, что в 2018 году взыскателю позвонила дочь и рассказала, что муж в очередной раз ее избивает. Родители женщины поехали к ней, чтобы защитить дочь и несовершеннолетнего внука. Разгневанный муж отказался отдавать вещи жены и ребенка, из-за чего между ним и тестем возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил пенсионера по голове, в результате чего тот получил баротравму левого уха и разрыв барабанной перепонки. Агрессивный супруг отчаянно пытался представить ситуацию в свою пользу, но суд встал на сторону потерпевшего.

Приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства. Они выяснили, что петербуржец владеет автомобилем бизнес-класса Mercedes-Benz E-class 2016 года выпуска, и вынесли постановление о запрете регистрационных действий с машиной. В итоге мужчина, занимающий руководящую должность в коммерческой фирме, полностью выплатил долг во избежание огласки и дальнейших проблем.

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Комментарии (5)

Vahmistroff
"...позвонила дочь ... рассказала ... муж в очередной раз ... избивает..."
Что-то здесь не стыкуется!
Муж избивает свою жену (подчеркиваю, не просто ударил, а именно ИЗБИВАЕТ), но она во время экзекуции спокойно берет телефон, набирает номер и звонит ... нет, не ментам, а папе... пожаловаться!! Избиение, наверно, продолжается, но папа уже едет на помощь! Приехав, выставляет свои требования и, получив по уху, уже он бежит жаловаться на зверя-зятя, с которого и снимает в итоге, судя по всему весьма большую сумму денег.
Не верю!
Chinalove
Оплатил во избежание огласки... Видимо, в офисе он весь такой классный и душа компании, лидер небось, вот и боится, что узнают, какое он гэ на самом деле...
dedmoroz_5e4d8827384c2
скорее, тесть в этой компашке выступил жёстко и получил в ухо от зятя, как-то плохо представляю себе нормального социализированного мужа, систематически избивающего жену и детей, даже, если его в семье поливают дерьмом каждый день))
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