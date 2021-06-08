Пенсионер в Петербурге получил по уху, защищая дочь от агрессивного мужа. Компенсацию пришлось получать с приставами

Петербургские судебные приставы помогли пожилому жителю города получить компенсацию за побои, нанесенные зятем. Вразумили мужчину запрет на регистрационные действия с автомобилем и риск огласки.



Как сообщает 8 июня пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгский районный отдел судебных приставов поступили документы из Куйбышевского районного суда о взыскании с петербуржца компенсации морального вреда в пользу пенсионера.

Суд установил, что в 2018 году взыскателю позвонила дочь и рассказала, что муж в очередной раз ее избивает. Родители женщины поехали к ней, чтобы защитить дочь и несовершеннолетнего внука. Разгневанный муж отказался отдавать вещи жены и ребенка, из-за чего между ним и тестем возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил пенсионера по голове, в результате чего тот получил баротравму левого уха и разрыв барабанной перепонки. Агрессивный супруг отчаянно пытался представить ситуацию в свою пользу, но суд встал на сторону потерпевшего.