Власти США перехватили электронный кошелек и вернули 2,3 млн долларов, выплаченных Colonial Pipeline хакерской группировке

Власти США смогли вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в криптовалюте после атаки на Colonial Pipeline. Об этом 7 июня сообщило ФБР.



«Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям», — написало ФБР в своем Twitter. В сообщении уточняется, что власти изъяли 63,7 биткоина, переданных в качестве выкупа вымогателям группировки DarkSide. У агентов ФБР получилось перехватить данные электронного кошелька.



Компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США, узнала о взломе в начале 7 мая и прекратила свою деятельность, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправочных станциях на восточном побережье. Розничная цена бензина в Соединённых Штатах достигла максимального с 2014 года уровня. Преступники похитили до 100 Гб данных, писали СМИ. По данным компании, кибератаку на неё провели с помощью вируса-вымогателя, который блокирует работу и шифрует данные, пока жертва не выплатит выкуп. Глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт заявил, что компания выплатила 4,4 миллиона долларов в криптовалюте.

