Ещё одна крупная компания в США остановила работу после кибератаки

Крупнейший в мире производитель мяса JBS Food закрыл все заводы по выпуску говядины в США после кибератаки. Об этом 2 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на «Блумберг». Эти меры привели к сокращению почти пятой части производства говядины в США. Белый дом находится в контакте с компанией.



Американское подразделение JBS подверглось кибератаке 30 мая, а до этого — австралийское подразделение компании. Мишенью были информационные системы филиалов. Кроме заводов по производству говядины, трудности испытали предприятия JBS по упаковке мяса. Канадский филиал компании также приостановил работу.

