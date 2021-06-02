Ещё одна крупная компания в США остановила работу после кибератаки

Крупнейший в мире производитель мяса JBS Food закрыл все заводы по выпуску говядины в США после кибератаки. Об этом 2 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на «Блумберг». Эти меры привели к сокращению почти пятой части производства говядины в США. Белый дом находится в контакте с компанией.
Американское подразделение JBS подверглось кибератаке 30 мая, а до этого — австралийское подразделение компании. Мишенью были информационные системы филиалов. Кроме заводов по производству говядины, трудности испытали предприятия JBS по упаковке мяса. Канадский филиал компании также приостановил работу.
Большая часть фабрик JBS USA и его подразделения Pilgrim's восстановит работу к среде, говорится в заявлении компании. «Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра», — цитирует пресс-релиз РИА.
В начале мая кибератаке подверглась компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США. Она прервала работу, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправках. Вашингтон считает, что хакеры связаны с Россией.