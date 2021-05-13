Байден опроверг причастность Кремля к кибератакам на Colonial Pipeline

У Вашингтона есть причины полагать, что хакеры, организовавшие атаку на Colonial Pipeline, живут в России. Об этом 13 мая заявил журналистам президент США Джо Байден.

«В чем я уверен, так в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что они, он [Путин] не был замешан», — сказал лидер Соединённых Штатов.

В Белом доме и ранее заявляли, что к кибератаке причастны россияне. Хакеры, которые, по утверждениям ФБР, связаны с группой под названием DarkSide, специализируются на цифровом вымогательстве и, предположительно, находятся в России или Восточной Европе, отмечал Bloomberg.