Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам почти 5 миллионов долларов

Компания-оператор крупного американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около 5 млн хакерам, вымогавшим деньги, чтобы восстановить функционирование своей компьютерной сети. Об этом 13 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких человек, близких к сделке.



По данным агентства, выкуп производился в неотслеживаемой криптовалюте в течение нескольких часов после атаки, в результате которой была парализована подача бензина и авиакеросина на восточное побережье США. Ранее в компании заявляли, что не планируют платить вымогателям. Об этом, в частности, накануне сообщали Washington Post и Reuters.