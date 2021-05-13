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Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам почти 5 миллионов долларов

Компания-оператор крупного американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около 5 млн хакерам, вымогавшим деньги, чтобы восстановить функционирование своей компьютерной сети. Об этом 13 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких человек, близких к сделке.

По данным агентства, выкуп производился в неотслеживаемой криптовалюте в течение нескольких часов после атаки, в результате которой была парализована подача бензина и авиакеросина на восточное побережье США. Ранее в компании заявляли, что не планируют платить вымогателям. Об этом, в частности, накануне сообщали Washington Post и Reuters.

Оказалось, что после получения выкупа хакеры дали ключ для восстановления компьютерной сети, но он работал так медленно, что Colonial Pipeline использовала и другие способы, чтобы система снова заработала. Colonial Pipeline Co. объявила о том, что возобновляет поставки бензина поздно вечером в среду, через пять дней после кибератаки, вызвавшей нехватку топлива в нескольких штатах.

Хакеры, которые, по утверждениям ФБР, связаны с группой под названием DarkSide, специализируются на цифровом вымогательстве и предположительно находятся в России или Восточной Европе, отмечает Bloomberg.

Компания Colonial, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США, узнала о взломе примерно 7 мая и прекратила свою деятельность, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправочных станциях на восточном побережье.

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Комментарии (2)

Foxit
Опять скажут, что хакеры из России.
Norge
Темная история - хакеров надо поискать среди своих айтишников и сумма для такого треша смешная.
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