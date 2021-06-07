Головокружительную и, судя по всему, последнюю поездку водителя такси сняли в Московском районе Петербурга вечером 7 июня. Видеозапись опубликована в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».



Нетрезвого таксиста на «Хёндэ» ловили у дома 11 корпус 1 на Пулковской улице. Судя по опубликованным кадрам, остановить его пытался мужчина в синей форме. Последний делал это лёжа на капоте машины. Несмотря на настойчивые требования, неугомонный автомобилист не подчинился.