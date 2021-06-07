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Таксиста на «Хёндэ» ловили на юге Петербурга. Пьяную поездку с человеком на капоте прервал бетонный столб

Головокружительную и, судя по всему, последнюю поездку водителя такси сняли в Московском районе Петербурга вечером 7 июня. Видеозапись опубликована в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Нетрезвого таксиста на «Хёндэ» ловили у дома 11 корпус 1 на Пулковской улице. Судя по опубликованным кадрам, остановить его пытался мужчина в синей форме. Последний делал это лёжа на капоте машины. Несмотря на настойчивые требования, неугомонный автомобилист не подчинился.

Дорожный инспектор.

Во время очередной попытки скрыться водитель такси угодил в бетонный столб. После этого слегка покачиваясь, он вышел из салона, чтобы оценить повреждения «Хёндэ». В этот момент его преследователь уже звонил по телефону. Видимо, для оформления нарушителя.

«Дорожный инспектор» пишет, что в отношении автомобилиста был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). Лицензия на такси у него была действующая.

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Комментарии (10)

jump
делали , делали рейды. Машин позабирали !!во всех отделах стоят !!1 до суда !! и ЧТО В ИТОГЕ?!!!!!
chip1
Ну косячник этот таксист, сегодня же не пятница!
RomCraft
А можно поинтересоваться у автора статьи, с каких это пор бетонные столбы стали делать из оцинкованной стали?
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