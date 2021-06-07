Головокружительную и, судя по всему, последнюю поездку водителя такси сняли в Московском районе Петербурга вечером 7 июня. Видеозапись опубликована в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
Нетрезвого таксиста на «Хёндэ» ловили у дома 11 корпус 1 на Пулковской улице. Судя по опубликованным кадрам, остановить его пытался мужчина в синей форме. Последний делал это лёжа на капоте машины. Несмотря на настойчивые требования, неугомонный автомобилист не подчинился.
Во время очередной попытки скрыться водитель такси угодил в бетонный столб. После этого слегка покачиваясь, он вышел из салона, чтобы оценить повреждения «Хёндэ». В этот момент его преследователь уже звонил по телефону. Видимо, для оформления нарушителя.
«Дорожный инспектор» пишет, что в отношении автомобилиста был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). Лицензия на такси у него была действующая.