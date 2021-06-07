За год с рынка недвижимости России ушли около 500 застройщиков

Полтысячи застройщиков ушли с рынка недвижимости России за год. Согласно данным Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства, на сегодня в России работают немногим больше 2100 застройщиков. При этом в Петербурге, согласно данным ЕИСЖС, стало на 7 застройщиков меньше, чем было годом ранее, а в Ленобласти на 2 компании меньше.



Таким образом, рынок потерял около 20% всех застройщиков за ковидный год.

По данным аналитиков, больше всего пострадали небольшие региональные застройщики. Сегмент компаний, строящих менее 10 тысяч квадратных метров, сократился на 112 компаний, на 10% упало количество компаний в сегменте от 50 до 500 тысяч квадратных метров и на 28% — в сегменте от 500 тысяч до 1 миллиона квадратных метров. В случае с компаниями-гигантами такой внушительный процент потерь эксперты связывают с немногочисленностью представителей.