За год с рынка недвижимости России ушли около 500 застройщиков

Полтысячи застройщиков ушли с рынка недвижимости России за год. Согласно данным Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства, на сегодня в России работают немногим больше 2100 застройщиков. При этом в Петербурге, согласно данным ЕИСЖС, стало на 7 застройщиков меньше, чем было годом ранее, а в Ленобласти на 2 компании меньше.
Таким образом, рынок потерял около 20% всех застройщиков за ковидный год.
По данным аналитиков, больше всего пострадали небольшие региональные застройщики. Сегмент компаний, строящих менее 10 тысяч квадратных метров, сократился на 112 компаний, на 10% упало количество компаний в сегменте от 50 до 500 тысяч квадратных метров и на 28% — в сегменте от 500 тысяч до 1 миллиона квадратных метров. В случае с компаниями-гигантами такой внушительный процент потерь эксперты связывают с немногочисленностью представителей.
В региональном разрезе больше остальных пострадали с мая прошлого года компании, работавшие в маленьких населённых пунктах. Сразу на 14% упало количество застройщиков в городах с численностью от 50 тысяч до 250 тысяч жителей и на 9% — в населённых пунктах до 50 тысяч жителей.
Аналитики связывают такой результат с низкой рентабельностью проектов на периферии. Не смогла спасти ушедших даже господдержка, введённая правительством 31 декабря 2020 года. Тогда власти планировали субсидировать процентные ставки по кредитам для застройщиков низкомаржинальных проектов. Но спасти от вылета «за ринг» всех не смогли. О влиянии ключевой ставки на маржинальность девелоперских проектов и о том, почему в России больше не будет доступного жилья, «Фонтанка» рассказывала ранее.