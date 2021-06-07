Второму «сантехнику», которого иностранец назвал насильником, поругание чести не инкриминируют. Ограничились грабежом

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест Хаганна Рамиза Зейналова. Правда, доказательств хватило только для обвинения в грабеже. Насильственные действия сексуального характера с его стороны, по всей видимости, подкрепить ничем не удалось. Об этом 7 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Зейналова задержали 2 июня. Через два дня меру пресечения избрать не удалось, так как не хватало доказательств. В итоге мужчине продлили срок задержания ещё на 72 часа. Сегодняшний процесс, как и предыдущие, проходил в закрытом режиме. В ходе заседания следователь отозвал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и попросил для Зейналова домашний арест. Обвиняемый и защитник не возражали.
Ранее под стражу был заключен Максим Юмашев. Ему, помимо грабежа, вменяют насильственные действия сексуального характера. История, рассказанная пострадавшим 20-летним студентом Стэнфорда, такова — 31 мая он вызвал сантехника в свою съемную квартиру на Галерной, чтобы устранить засор в трубе. На адрес приехали двое. По данным СК, они по очереди совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к иностранцу, а затем забрали у него телефон, 30 тысяч рублей и банковские карты.