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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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На треть меньше людей, но больше инвестиций. Подводим итоги ПМЭФ в цифрах

Вечером 5 июня завершился очередной Петербургский международный экономический форум. На него предсказуемо приехало меньше гостей — на треть, но по другим показателям этот форум превысил результаты 2019 года.

Отпугнуть изголодавшихся по инвестициям и массовым скоплениям людей не получилось даже ценой участия. Ниже «Фонтанка» сравнивает форумы 2019 и 2021 годов.

Подробнее об итогах форума для Петербурга читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

EveReady
Обещать - не значит жениться. Практика предыдущих форумов показывает, что соглашения остаются на бумаге.
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