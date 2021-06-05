Отпугнуть изголодавшихся по инвестициям и массовым скоплениям людей не получилось даже ценой участия. Ниже «Фонтанка» сравнивает форумы 2019 и 2021 годов.



Подробнее об итогах форума для Петербурга читайте здесь.