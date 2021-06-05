Отпугнуть изголодавшихся по инвестициям и массовым скоплениям людей не получилось даже ценой участия. Ниже «Фонтанка» сравнивает форумы 2019 и 2021 годов.
Подробнее об итогах форума для Петербурга читайте здесь.
На треть меньше людей, но больше инвестиций. Подводим итоги ПМЭФ в цифрах
Вечером 5 июня завершился очередной Петербургский международный экономический форум. На него предсказуемо приехало меньше гостей — на треть, но по другим показателям этот форум превысил результаты 2019 года.
Отпугнуть изголодавшихся по инвестициям и массовым скоплениям людей не получилось даже ценой участия. Ниже «Фонтанка» сравнивает форумы 2019 и 2021 годов.
Подробнее об итогах форума для Петербурга читайте здесь.
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