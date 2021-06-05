Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны

Президент России надеется на возобновление туристического потока в сентябре 2021 года, когда от коронавируса привьются 60 % населения нашей страны. С этого момента, предположительно, и будут возможны поездки россиян за рубеж и иностранцев в РФ. Об этом Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ.

«Что касается взаимных поездок, <...> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, — цитирует главу государства ТАСС 5 июня. — Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 % иммунизации всего населения РФ». «Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские».