Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны

Президент России надеется на возобновление туристического потока в сентябре 2021 года, когда от коронавируса привьются
«Что касается взаимных поездок, <...> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, — цитирует главу государства ТАСС 5 июня. — Где-то в сентябре мы достигнем уровня
Путин также считает, что было бы «неплохо», если б Европейское агентство лекарственных препаратов одобрило российские вакцины. Они ничем не хуже иностранных аналогов, убеждён президент: «Люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer». Задержку с регистрацией российского препарата президент объясняет коммерческими интересами конкурентов «Спутника V», которые стремятся по максимуму занять европейский рынок. Россия же, по его словам, руководствуется «гуманитарными соображениями».
Ряд европейских стран начали выдавать россиянам визы, однако пока в большинстве случаев въехать по ним не представляется возможным. ЕС намерен восстановить передвижение внутри союза этим летом, уже утверждён сертификат, в котором будет информация о вакцинации, перенесённой болезни и тестах на COVID-19. «Спутник V» европейским регулятором ещё не одобрен, но Греция, например, уже разрешила въезд привитым им россиянам.