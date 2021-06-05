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Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны

Путин: Возобновление зарубежных поездок возможно после сентября

Президент России надеется на возобновление туристического потока в сентябре 2021 года, когда от коронавируса привьются 60 % населения нашей страны. С этого момента, предположительно, и будут возможны поездки россиян за рубеж и иностранцев в РФ. Об этом Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ.

«Что касается взаимных поездок, <...> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, — цитирует главу государства ТАСС 5 июня. — Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 % иммунизации всего населения РФ». «Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские».

Путин также считает, что было бы «неплохо», если б Европейское агентство лекарственных препаратов одобрило российские вакцины. Они ничем не хуже иностранных аналогов, убеждён президент: «Люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer». Задержку с регистрацией российского препарата президент объясняет коммерческими интересами конкурентов «Спутника V», которые стремятся по максимуму занять европейский рынок. Россия же, по его словам, руководствуется «гуманитарными соображениями».

Ряд европейских стран начали выдавать россиянам визы, однако пока в большинстве случаев въехать по ним не представляется возможным. ЕС намерен восстановить передвижение внутри союза этим летом, уже утверждён сертификат, в котором будет информация о вакцинации, перенесённой болезни и тестах на COVID-19. «Спутник V» европейским регулятором ещё не одобрен, но Греция, например, уже разрешила въезд привитым им россиянам.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Подавляющему большинству жителей этой страны такая возможность никогда нужно не была. Как исключение, поездки в Польшу за барахлом в начале 90-х.
Агроном аэродрома
"есть определенные ограничения и у нас" - добросовестно заблуждается! Ведь каждому либерал-патриоту России известно, что это подлые гейропейцы от миролюбивых рассеян отгородились и не пущаютЬ!
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