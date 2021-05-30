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Греция продлила до 7 июля разрешение россиянам приезжать по справке о вакцинации «Спутником»

Разрешение на приезд в Грецию вакцинированным «Спутником» россиянам продлено до 7 июля

Власти Греции обнародовали новые правила въезда в страну, продлив разрешение на визиты россиян, привитых вакциной «Спутник».

Как передаёт 30 мая ТАСС со ссылкой на межминистерское решение, опубликованное в правительственном вестнике, подтвердить факт вакцинации можно будет сертификатом. Кроме того, пропускать будут и тех, кто предъявит отрицательный результат ПЦР, сделанный за 72 часа до прибытия, а также справки о перенесённом недавно коронавирусе и наличии антител.

Греция стала первой страной ЕС, признавшей российский «Спутник» для пропуска туристов. Это случилось ещё 13 мая. До того действовало разрешение на въезд не более 4 000 человек в неделю, теперь это ограничение снято. Тем не менее пока регулярное сообщение между Россией и Грецией возобновлено лишь частично — по два рейса в неделю «Аэрофлота» и греческой авиакомпании Aegean против 24 рейсов, работавших до коронавируса.

В субботу, 29 мая, представители греческого МИДа заявили, что со дня на день ждут полноценного восстановления авиасообщения с Россией.

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