Меньше знаешь, увереннее проводишь ПМЭФ: в Петербурге на время форума пропала коронавирусная статистика

Ежедневные справки о том, сколько петербуржцев были госпитализированы и обратились в больницы, а также о числе свободных коек в стационарах перестали публиковаться на сайте Смольного, обратила внимание «Фонтанка» 5 июня. Исчезновение данных из публичного поля совпало с началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Последний отчет Межведомственного координационного совета появился три дня назад, 2 июня, на сайте Смольного. В нем уже не было данных о свободных койках, но говорилось о росте числа новых случаев коронавируса в больницах — до 1 670 случаев за день (по данным федерального регистра) и рекордной в этом году госпитализации — 510 человек за сутки.