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Меньше знаешь, увереннее проводишь ПМЭФ: в Петербурге на время форума пропала коронавирусная статистика

В Петербурге на время ПМЭФ перестали публиковать подробную коронавирусную статистику

Ежедневные справки о том, сколько петербуржцев были госпитализированы и обратились в больницы, а также о числе свободных коек в стационарах перестали публиковаться на сайте Смольного, обратила внимание «Фонтанка» 5 июня. Исчезновение данных из публичного поля совпало с началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Последний отчет Межведомственного координационного совета появился три дня назад, 2 июня, на сайте Смольного. В нем уже не было данных о свободных койках, но говорилось о росте числа новых случаев коронавируса в больницах — до 1 670 случаев за день (по данным федерального регистра) и рекордной в этом году госпитализации — 510 человек за сутки.

На фоне стабильных отчетов оперштаба о восьми сотнях новых случаев коронавируса альтернативная статистика давала более глубокое понимание картины развития пандемии в Петербурге.

В комитете по здравоохранению и аппарате вице-губернатора Олега Эргашева на вопросы «Фонтанки» о причинах закрытия статистики не ответили.

Ранее там отказались предоставить данные о точном числе госпитализированных с ПМЭФ, сославшись на то, что информацию уполномочен давать только Росконгресс, проводящий мероприятие.

Накануне стало известно, что в первом из открытых павильонов временного госпиталя «Ленэкспо» начали подходить к концу места, и был открыт еще один.

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