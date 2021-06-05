Меньше знаешь, увереннее проводишь ПМЭФ: в Петербурге на время форума пропала коронавирусная статистика

Ежедневные справки о том, сколько петербуржцев были госпитализированы и обратились в больницы, а также о числе свободных коек в стационарах перестали публиковаться на сайте Смольного, обратила внимание «Фонтанка» 5 июня. Исчезновение данных из публичного поля совпало с началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Последний отчет Межведомственного координационного совета появился три дня назад, 2 июня, на сайте Смольного. В нем уже не было данных о свободных койках, но говорилось о росте числа новых случаев коронавируса в больницах — до
На фоне стабильных отчетов оперштаба о восьми сотнях новых случаев коронавируса альтернативная статистика давала более глубокое понимание картины развития пандемии в Петербурге.
В комитете по здравоохранению и аппарате вице-губернатора Олега Эргашева на вопросы «Фонтанки» о причинах закрытия статистики не ответили.
Ранее там отказались предоставить данные о точном числе госпитализированных с ПМЭФ, сославшись на то, что информацию уполномочен давать только Росконгресс, проводящий мероприятие.
Накануне стало известно, что в первом из открытых павильонов временного госпиталя «Ленэкспо» начали подходить к концу места, и был открыт еще один.