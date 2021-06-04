«Максимальный репост! В «Ленэкспо» лежит более 300 человек с ковидом, а КТ сломан!!! С 30 мая никому не могут сделать самое важное исследование, врачи разводят руками и говорят про комитет... какой комитет?» — написал в Instagram пациент Александр Михайловский.

В госпитале для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо», заявили, что проблема будет решена в ближайшее время и даже сегодня — для аппарата ждали японских комплектующих, а сейчас пациентов возят в соседний седьмой павильон. Его тоже уже открыли для приема больных.

«В пятом павильоне 255 коек (пациенты среднетяжелые) из 295 занято, 5 человек в реанимации. В седьмом павильоне занято 69 коек из 300. Пациенты нетяжёлые, легкое течение заболевания», — рассказали «Фонтанке» в госпитале.



PS: К 14 часам КТ в пятом павильоне Ленэкспо был исправлен, сообщили "Фонтанке" в Смольном.

Как писало наше издание, госпиталь в «Ленэкспо» отработал две прошлые волны пандемии и был закрыт на спаде заболеваемости в феврале. Первого пациента после нового открытия там приняли 21 мая. Что ждет госпитализированных и что говорили работающие там врачи, читайте в репортаже «Фонтанки».

