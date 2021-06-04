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Завершение укладки первой нитки «Северного потока — 2» стало сюрпризом для австрийского партнера «Газпрома»

Окончание укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2», о котором заявил Владимир Путин, стало неожиданностью для австрийского партнера «Газпрома» — компании OMV AG. Об этом глава OMV Райнер Зеле заявил 4 июня РБК на полях ПМЭФ.

«Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки «Северного потока — 2» было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже. Это зависит от погодных условий, сколько миль будет прокладываться регулярно. Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда «Северного потока — 2» так профессионально реализует проект», — сказал Зеле.

Ранее во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин заявил, что работа по строительству первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена, включая морской участок. «Труба подошла с немецкой и российской стороны, осталось приподнять и сварить», — уточнил президент.

3 июня вице-премьер Александр Новак говорил, что до полного завершения газопровода осталось проложить около 100 километров труб. Работы должны завершиться к концу 2021 года.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Ранее сообщалось, что укладка в немецких территориальных водах продолжается, несмотря на активность противников газопровода.

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Комментарии (7)

Mikle776
то ли Путин, то ли Новак вводит людей в заблуждение, то есть врёт ))) Вряд ли за день можно 100км проложить ) Или они о разном говорили? Песков прояснит... он все знает
piterez
Райнер Зеле знает, что труборовод еще не построен и осталось около 100 километров, но он приятно удивлен, что Путин знает лучше... Как в анекдоте: "Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? Нет, товарищи солдаты... А вот генерал говорил, что летают... Ну, да - только низёхенько, низёхенько..."
Piter Russo
Зеленский и компания сегодня с горя напились??
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