Завершение укладки первой нитки «Северного потока — 2» стало сюрпризом для австрийского партнера «Газпрома»

«Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки «Северного потока — 2» было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже. Это зависит от погодных условий, сколько миль будет прокладываться регулярно. Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда «Северного потока — 2» так профессионально реализует проект», — сказал Зеле.

Окончание укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2», о котором заявил Владимир Путин, стало неожиданностью для австрийского партнера «Газпрома» — компании OMV AG. Об этом глава OMV Райнер Зеле заявил 4 июня РБК на полях ПМЭФ.

Ранее во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин заявил, что работа по строительству первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена, включая морской участок. «Труба подошла с немецкой и российской стороны, осталось приподнять и сварить», — уточнил президент.



3 июня вице-премьер Александр Новак говорил, что до полного завершения газопровода осталось проложить около 100 километров труб. Работы должны завершиться к концу 2021 года.