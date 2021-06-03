FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Вице-премьер Новак: Осталось построить 100 километров «Северного потока — 2»

Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца 2021 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума 3 июня заявил вице-премьер Александр Новак.

«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», — цитирует его слова ТАСС.

Новак добавил, что провести осталось всего около 100 километров.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Ранее сообщалось, что укладка в немецких территориальных водах продолжается, несмотря на активность противников газопровода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Danik
Он бы так беспокоился о российской глубинке! Компания, продающая российское национальное достояние за бугор за копейки! Довели до границы и поставили кран! Хочешь - бери! Не хочешь - мёрзни! У нас дровами топят, а в Германии и Европе российским газом по бросовым ценам! Деньги в Россию не возвращаются. В правлении сплошь и рядом иностранцы. Спонсируют этими деньгами непонятные конторы, типа ЛЧ или якобы спортклубы, на деле шоукоманды! Бред!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний