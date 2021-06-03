Вице-премьер Новак: Осталось построить 100 километров «Северного потока — 2»

Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца 2021 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума 3 июня заявил вице-премьер Александр Новак.



«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», — цитирует его слова ТАСС.



Новак добавил, что провести осталось всего около 100 километров.