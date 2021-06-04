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«Теперь точно не поеду». Организаторов «Нашествия» обвинили в фашизме из-за обязательной вакцинации или ПЦР-теста

Пользователи соцсетей, мягко говоря, в штыки приняли заявление рок-фестиваля «Нашествие» об обязательной вакцинации или ПЦР-теста для посещения мероприятия. 4 июня они дружно высказали своё «фи», обвинили организаторов в фашизме и спросили, куда им пришить жёлтую звезду.

Команда фестиваля получила более 2,5 тысяч комментариев во «ВКонтакте» и более 2 тысяч в Instagram. Больше всего оскорбились те, кто заранее купил билеты. Пользователи обвиняли организаторов в фашизме и дискриминации антипрививочников, а также навсегда прощались с фестивалем. У команды «Нашествия» поинтересовались, почему о противокоронавирусных мерах было сказано так поздно. Отдельно отметим, что до «главного приключения лета» целых два месяца.

Зрителей на фестиваль «Нашествие» пустят только с отрицательным тестом на коронавирус или подтверждением вакцинации от COVID-19. Такие условия были опубликованы 3 июня на сайте мероприятия и в соцсетях.

В 2021 году рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. О переезде на новую площадку из Тверской области стало известно в минувшем апреле. Среди заявленных в этом году групп: «Алиса», «Мельница», «Нервы», «Машина времени», «Сплин», Lumen, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр».

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Комментарии (6)

265860145
Ага, власти этих придурков уже 20 лет имеют, а тут вдруг они о правах вспомнили! Смешно.
Абсолютно нормальные требования у организаторов Нашествия.
Другим бы пример с них брать надо.
Yuri_SPb
По-хорошему, есть два варианта, либо вернуть стоимость билетов с извинениями, либо предоставлять
всем купившим билеты бесплатные тесты, как-то так. Кстати, при чем здесь желтая звезда? По теме
больше подошел бы черный треугольник.
vader
Все-таки российский народ куда здоровее европейского, в том числе и ментально.
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