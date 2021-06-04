«Теперь точно не поеду». Организаторов «Нашествия» обвинили в фашизме из-за обязательной вакцинации или ПЦР-теста

Пользователи соцсетей, мягко говоря, в штыки приняли заявление рок-фестиваля «Нашествие» об обязательной вакцинации или ПЦР-теста для посещения мероприятия. 4 июня они дружно высказали своё «фи», обвинили организаторов в фашизме и спросили, куда им пришить жёлтую звезду.



Команда фестиваля получила более 2,5 тысяч комментариев во «ВКонтакте» и более 2 тысяч в Instagram. Больше всего оскорбились те, кто заранее купил билеты. Пользователи обвиняли организаторов в фашизме и дискриминации антипрививочников, а также навсегда прощались с фестивалем. У команды «Нашествия» поинтересовались, почему о противокоронавирусных мерах было сказано так поздно. Отдельно отметим, что до «главного приключения лета» целых два месяца.

