Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с мая 2019 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2021 года днем 4 июня выросла на лондонской бирже ICE до 72,15 долларов за баррель.



Рост составил 1,18%, это максимальный показатель с мая 2019 года. Нефть марки WTI также дорожает, до 69,39$ за баррель (+1,12%). Столько WTI не стоила с октября 2018-го.



Отметим, на стоимость нефти могло оказать влияние выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года после заявления президента о завершении первой нитки газопровода «Северный поток-2».

