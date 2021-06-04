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Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с мая 2019 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2021 года днем 4 июня выросла на лондонской бирже ICE до 72,15 долларов за баррель.

Рост составил 1,18%, это максимальный показатель с мая 2019 года. Нефть марки WTI также дорожает, до 69,39$ за баррель (+1,12%). Столько WTI не стоила с октября 2018-го.

Отметим, на стоимость нефти могло оказать влияние выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года после заявления президента о завершении первой нитки газопровода «Северный поток-2».

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Комментарии (3)

Alex000
В прошлый раз, когда нефть была 72 - курс доллара был где-то 64-66. А в 2014, когда такой курс ещё назывался "тучным" - 40-45. Изменения в экономике за последние 7 лет вакханалии очевидны.
Мурыч
Ага, и курс доллара был 64 рубля.
260602101
Путин приказал нефти
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