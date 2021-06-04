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После заявления Путина о «Северном потоке — 2» акции «Газпрома» обновили максимум за 13 лет

Акции «Газпрома» днем 4 июня обновили максимумы с 2008 года после заявления Путина по «Северному потоку — 2».

На Московской бирже бумаги газового монополиста выросли до 274,25 руб. (+1%), максимальная зафиксированная цена — 274,59 руб. Ранее Владимир Путин сказал, что сегодня была завершена укладка труб первой нитки газопровода.

Глава Минэнерго Александр Новак 3 июня заявил, что осталось построить 100 километров газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Ранее сообщалось, что укладка в немецких территориальных водах продолжается, несмотря на активность противников газопровода.

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Комментарии (9)

261842571
Максимум 2008 года- 369,50р.
Это как он обновлен при цене в 275 с копейками?!
265843015
Где где выросли? Ааа на Московской бирже) +1%, нарисовали бы сразу +20%
SU LUX INN
очень Печальная новость! подпитывая Деньгами малоцивилизованные Режимы, вы только продлеваете Агонию тирании! как говорил Владимир Ильич Ленин - "сытое брюхо к Революции глухо!" к тому же, эти новости вызывают раздражение в цивилизованных Европейских странах, таких, как Украина, Польша, Германская Партия Зеленых!
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