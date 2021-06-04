На Московской бирже бумаги газового монополиста выросли до 274,25 руб. (+1%), максимальная зафиксированная цена — 274,59 руб. Ранее Владимир Путин сказал, что сегодня была завершена укладка труб первой нитки газопровода.
После заявления Путина о «Северном потоке — 2» акции «Газпрома» обновили максимум за 13 лет
Акции «Газпрома» днем 4 июня обновили максимумы с 2008 года после заявления Путина по «Северному потоку — 2».
На Московской бирже бумаги газового монополиста выросли до 274,25 руб. (+1%), максимальная зафиксированная цена — 274,59 руб. Ранее Владимир Путин сказал, что сегодня была завершена укладка труб первой нитки газопровода.
Глава Минэнерго Александр Новак 3 июня заявил, что осталось построить 100 километров газопровода.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Ранее сообщалось, что укладка в немецких территориальных водах продолжается, несмотря на активность противников газопровода.