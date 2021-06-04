Путин: Плевать я хотел, что меня где-то кто-то заблокирует

Президент России ответил на реплику, что его могут заблокировать за якобы поддержку штурма Капитолия.



«Плевать я хотел, что меня где-то кто-то заблокирует. Для меня важнее другое — доверие российского народа», — заявил 4 июня Владимир Путин.

Высказывание главы государства закончилось аплодисментами. Он повторил свою мысль, что не считает штурм Капитолия чем-то хорошим. Путин подчеркнул, что он не дает оценок самому событию.

Модератор Стас Натанзон предположил, что Путин якобы поддерживал тех, кто проник в Капитолий. «В социальных сетях это могут воспринять как их поддержку и заблокировать», — заметил он. Глава государства на это ответил, что собеседник невнимательно его слушал.