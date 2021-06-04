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Путин: Плевать я хотел, что меня где-то кто-то заблокирует

Владимир Путин на ПМЭФ прокомментировал свою возможную блокировку в Интернете

Президент России ответил на реплику, что его могут заблокировать за якобы поддержку штурма Капитолия.

«Плевать я хотел, что меня где-то кто-то заблокирует. Для меня важнее другое — доверие российского народа», — заявил 4 июня Владимир Путин.

Высказывание главы государства закончилось аплодисментами. Он повторил свою мысль, что не считает штурм Капитолия чем-то хорошим. Путин подчеркнул, что он не дает оценок самому событию.

Модератор Стас Натанзон предположил, что Путин якобы поддерживал тех, кто проник в Капитолий. «В социальных сетях это могут воспринять как их поддержку и заблокировать», — заметил он. Глава государства на это ответил, что собеседник невнимательно его слушал.

13 января 2021 года Палата представителей США проголосовала за импичмент действовавшему на тот момент президенту Дональду Трампу. Его сторонники, воодушевлённые его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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Комментарии (8)

Cashmare
семки есть?
193121
Пахан на сходке.
f0ntan
Он не пользуется соцсетями и смартфонами. Кто ж его заблокирует?
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