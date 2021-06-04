FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Обвиняемого в домогательствах к юной синхронистке тренера арестовали в Петербурге

Детский тренер арестован по делу о педофилии

Глава школьной лиги водных видов спорта Вячеслав Литвинов арестован по делу о сексуальных домогательствах к 11-летней синхронистке. Ему предъявили обвинение по статье, предусматривающей двадцать лет колонии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский райсуд 4 июня удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заключении 40-летнего Литвинова под стражу.

«Мера пресечения избрана до 1 августа», — уточняет пресс-служба.

Заседание проходило в закрытом режиме. По версии следствия, Литвинов летом 2018 года надругался над воспитанницей секции синхронного плавания Городского дворца творчества юных. Преступление, считает СК, совершено в спортлагере Анапы, куда на сборы поехали синхронистки во главе с тренером Татьяной Висленевой и ватерполисты с Литвиновым.

Уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» возбудили после статьи «Фонтанки». Мы рассказывали, что потерпевшая сообщила о надругательстве тренеру Висленевой, но та не передала информацию родителям и убедила девочку молчать.

Организацией сборов синхронисток и ватерполистов занималось турагентство «Старт», которым владеет супруга обвиняемого Елена Аксенова. Она тоже была в Анапе и, как рассказали «Фонтанке» родители воспитанников Дворца творчества юных, была посвящена в ночные походы Литвинова по девичьим комнатам.

© Фонтанка.Ру

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

tochilshik
18 год? интересно как доказывать будут. хотя в таких делах это и не требуется. достаточно оговора.тренер был слишком строгий.
265929496
Тренер, которая "...и убедила девочку молчать" должна быть привлечена как соучастница.
265843015
С дедом всё понятно, а как насчет женского тренера которая проигнорила девочку, халатность.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний