Обвиняемого в домогательствах к юной синхронистке тренера арестовали в Петербурге

Заседание проходило в закрытом режиме. По версии следствия, Литвинов летом 2018 года надругался над воспитанницей секции синхронного плавания Городского дворца творчества юных. Преступление, считает СК, совершено в спортлагере Анапы, куда на сборы поехали синхронистки во главе с тренером Татьяной Висленевой и ватерполисты с Литвиновым.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский райсуд 4 июня удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заключении 40-летнего Литвинова под стражу.

Уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» возбудили после статьи «Фонтанки». Мы рассказывали, что потерпевшая сообщила о надругательстве тренеру Висленевой, но та не передала информацию родителям и убедила девочку молчать.



Организацией сборов синхронисток и ватерполистов занималось турагентство «Старт», которым владеет супруга обвиняемого Елена Аксенова. Она тоже была в Анапе и, как рассказали «Фонтанке» родители воспитанников Дворца творчества юных, была посвящена в ночные походы Литвинова по девичьим комнатам.

