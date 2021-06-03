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Член президиума федерации водного поло Петербурга задержан после статьи «Фонтанки» о сексуальных домогательствах в детском лагере

По подозрению в педофилии в Петербурге задержан детский тренер

В Петербурге задержан детский тренер Вячеслав Литвинов, ставший героем публикации «Фонтанки» о домогательствах в спортивном лагере.

Как стало известно нашему изданию 3 июня, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска нашли Литвинова и пригласили на беседу, после которой он стал подозреваемым по уголовному делу. В ночь на 3 июня следователь задержал тренера на двое суток и отправил в изолятор.

По версии СК, летом 2018 года Литвинов, находясь на спортивных сборах в лагере «Гольфстрим» в Анапе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней школьницы.

В заявлении матери девочки указано, что на сборы в «Гольфстрим» летом 2018-го отправилась группа синхронисток, которые занимались в Городском дворце творчества юных в Аничковом дворце. Деньги за лагерь с детей собирала их тренер Татьяна Висленева, но реальным организатором сборов выступил не Аничков, а частная компания «Старт» предпринимательницы Елены Аксеновой. Приходящийся ей супругом Литвинов тоже отправился в «Гольфстрим» с группой юных ватерполистов. К сборам синхронисток он не имел отношения, но, тем не менее, регулярно показывался в комнатах девочек, в том числе по ночам, следует из заявления о преступлении.

О действиях Литвинова школьница на следующий день поведала своему тренеру Татьяне Висленевой, но та посоветовала закрываться на ключ изнутри, а маме не рассказывать. Девочка заговорила через три года, после обращения к психологу.

Вячеслав Литвинов, на днях отметивший 40-летие, состоит в федерации водного поло Санкт-Петербурга, возглавляет отдел школьного, массового и любительского спорта. Он также руководит Школьной любительской лигой водных видов спорта, в которую набирали мальчиков и девочек с четырех лет для обучения водному поло и синхронному плаванию. До последнего времени Литвинов числился заведующим бассейном школы № 693 Невского района, но, по данным «Фонтанки», с ним решили расстаться.

Тренер Висленева, умолчавшая о случае надругательства в лагере, после огласки уволилась из Дворца творчества юных.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

BobCat2
Вообще такие публикации и ответные действия властей наносят куда больший ущерб системе образования, чем проводят профилактику подобных преступлений. Что, следователь за пару часов установил все факты трехлетней давности, получил результаты экспертиз, на полиграфе проверил всех участников, допросил свидетелей? Вот уж точно нет. Но тренера посадил, и через пару дней явно суд ему "нарисует" два месяца в лучшем случае домашнего ареста, а скорее всего СИЗО.
Тех, кто пристает к детям, конечно же надо наказывать. Но это не значит, что любого надо обвинять в таком и без суда и следствия обливать грязью и сажать в СИЗО.
261933551
Если это правда - у следствия должно быть много вопросов и к дамочке. Это тоже статья.
Но пока никакой гарантии нет. Дети, бывает, врут, фантазируют.
Нельзя исключать и оговора по наущению взрослых. Могут быть и бизнес-интересы, и личные мотивы.
Перед тем как безапеляционно обвинять кого-либо нужно немного подождать всё-таки
ZapadЭnka
Аморально повела себя тренер Висленева, сокрыв преступные деяния Литвинова. Надеюсь её более не примут на работу детским тренером.
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