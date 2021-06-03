Член президиума федерации водного поло Петербурга задержан после статьи «Фонтанки» о сексуальных домогательствах в детском лагере

По версии СК, летом 2018 года Литвинов, находясь на спортивных сборах в лагере «Гольфстрим» в Анапе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней школьницы.

Как стало известно нашему изданию 3 июня, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска нашли Литвинова и пригласили на беседу, после которой он стал подозреваемым по уголовному делу. В ночь на 3 июня следователь задержал тренера на двое суток и отправил в изолятор.

В заявлении матери девочки указано, что на сборы в «Гольфстрим» летом 2018-го отправилась группа синхронисток, которые занимались в Городском дворце творчества юных в Аничковом дворце. Деньги за лагерь с детей собирала их тренер Татьяна Висленева, но реальным организатором сборов выступил не Аничков, а частная компания «Старт» предпринимательницы Елены Аксеновой. Приходящийся ей супругом Литвинов тоже отправился в «Гольфстрим» с группой юных ватерполистов. К сборам синхронисток он не имел отношения, но, тем не менее, регулярно показывался в комнатах девочек, в том числе по ночам, следует из заявления о преступлении.



О действиях Литвинова школьница на следующий день поведала своему тренеру Татьяне Висленевой, но та посоветовала закрываться на ключ изнутри, а маме не рассказывать. Девочка заговорила через три года, после обращения к психологу.



Вячеслав Литвинов, на днях отметивший 40-летие, состоит в федерации водного поло Санкт-Петербурга, возглавляет отдел школьного, массового и любительского спорта. Он также руководит Школьной любительской лигой водных видов спорта, в которую набирали мальчиков и девочек с четырех лет для обучения водному поло и синхронному плаванию. До последнего времени Литвинов числился заведующим бассейном школы № 693 Невского района, но, по данным «Фонтанки», с ним решили расстаться.

